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Геополитическое фэнтези. Пушков указал на оторванность Шольца от реальности - 13.04.2024, ПРАЙМ
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Геополитическое фэнтези. Пушков указал на оторванность Шольца от реальности
Геополитическое фэнтези. Пушков указал на оторванность Шольца от реальности - 13.04.2024, ПРАЙМ
Геополитическое фэнтези. Пушков указал на оторванность Шольца от реальности
Разговор с президентом России Владимиром Путиным, который хочет провести председатель правительства ФРГ Олаф Шольц, с выставленными им условиями не произойдет... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T08:03+0300
2024-04-13T08:17+0300
спецоперация на украине
алексей пушков
владимир путин
олаф шольц
германия
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Разговор с президентом России Владимиром Путиным, который хочет провести председатель правительства ФРГ Олаф Шольц, с выставленными им условиями не произойдет никогда, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, добавив, что скорее Шольц перестанет быть канцлером, так толком ничего не поняв.Ранее Шольц заявил, что поговорит с Путиным, когда тот "выведет войска с Украины".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Пушкова, канцлер, "сам того не замечая, выступает в жанре геополитического фэнтези", изрекая вещи, которые отражают западную доктрину, но не вписываются в реальность."Если два года тому назад подобные заявления можно было объяснить западной самонадеянностью и неверной оценкой соотношения сил и перспектив военных действий, то сейчас они не имеют даже прежней хлипкой основы. Весь ход событий - как в экономике, так и в политике и в военной сфере, противоречит тому, чего ожидает Шольц", — подчеркнул Пушков.Он также напомнил, что Шольц собирается в Пекин, где вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен собирается давить на председателя КНР Си Цзиньпина, чтобы тот отвернулся от России."И, судя по итогам визита Лаврова в Китай, получит такой же ответ, что получили те двое. Для нынешних западных лидеров характерна удивительная неспособность учиться на собственных ошибках и просчетах - даже после того, как они уже стали всем очевидны", — заключил Пушков.Россия не раз выражала готовность к переговорам по разрешению украинского конфликта, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Путина, Москва никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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алексей пушков, владимир путин, олаф шольц, германия
Спецоперация на Украине, Алексей Пушков, Владимир Путин, Олаф Шольц, ГЕРМАНИЯ
08:03 13.04.2024 (обновлено: 08:17 13.04.2024)
 
Геополитическое фэнтези. Пушков указал на оторванность Шольца от реальности

Пушков: озвученное Шольцем условие для разговора с Путиным нереально

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
© Фото : European Union
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Разговор с президентом России Владимиром Путиным, который хочет провести председатель правительства ФРГ Олаф Шольц, с выставленными им условиями не произойдет никогда, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, добавив, что скорее Шольц перестанет быть канцлером, так толком ничего не поняв.
Ранее Шольц заявил, что поговорит с Путиным, когда тот "выведет войска с Украины".
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По словам Пушкова, канцлер, "сам того не замечая, выступает в жанре геополитического фэнтези", изрекая вещи, которые отражают западную доктрину, но не вписываются в реальность.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
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"Если два года тому назад подобные заявления можно было объяснить западной самонадеянностью и неверной оценкой соотношения сил и перспектив военных действий, то сейчас они не имеют даже прежней хлипкой основы. Весь ход событий - как в экономике, так и в политике и в военной сфере, противоречит тому, чего ожидает Шольц", — подчеркнул Пушков.
Он также напомнил, что Шольц собирается в Пекин, где вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен собирается давить на председателя КНР Си Цзиньпина, чтобы тот отвернулся от России.
"И, судя по итогам визита Лаврова в Китай, получит такой же ответ, что получили те двое. Для нынешних западных лидеров характерна удивительная неспособность учиться на собственных ошибках и просчетах - даже после того, как они уже стали всем очевидны", — заключил Пушков.
Россия не раз выражала готовность к переговорам по разрешению украинского конфликта, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Путина, Москва никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
 
Спецоперация на УкраинеАлексей ПушковВладимир ПутинОлаф ШольцГЕРМАНИЯ
 
 
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