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Эксперт объяснил, почему нового контрнаступления ВСУ не будет
Эксперт объяснил, почему нового контрнаступления ВСУ не будет - 13.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему нового контрнаступления ВСУ не будет
ВС России истощают ВС Украины, что может привести к неспособности противника начать новое наступление, пишет Business Insider со ссылкой на военного эксперта из | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T17:30+0300
2024-04-13T17:30+0300
2024-04-13T17:30+0300
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. ВС России истощают ВС Украины, что может привести к неспособности противника начать новое наступление, пишет Business Insider со ссылкой на военного эксперта из американского Института изучения войны Джорджа Барроса."Русские грамотно подошли к тому, как они оказывают давление на украинцев в 2024 году. Они сокращают силы, которые украинцы теоретически могли бы нарастить к 2025 году. И тогда в 2025 году мы достигаем момента, когда все давят на Киев, чтобы он провел новое большое контрнаступление, доказав, что все еще может это сделать. И тогда на эти усилия, вероятно, не хватит ресурсов", — цитирует издание слова Барроса.Если Москве удастся сохранить инициативу, то она сможет совершать постоянные наступательные операции, которые доведут украинских военных до изнеможения. Проблема стоит очень остро, поскольку пока долгосрочная стратегическая картина для киевского режима будет мрачной.2 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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украина, сво, наступление, контрнаступление
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, наступление, контрнаступление
Эксперт объяснил, почему нового контрнаступления ВСУ не будет
BI: РФ грамотно давит на ВСУ и не позволит начать новое наступление
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ.
ВС России истощают ВС Украины, что может привести к неспособности противника начать новое наступление, пишет Business Insider
со ссылкой на военного эксперта из американского Института изучения войны Джорджа Барроса.
"Русские грамотно подошли к тому, как они оказывают давление на украинцев в 2024 году. Они сокращают силы, которые украинцы теоретически могли бы нарастить к 2025 году. И тогда в 2025 году мы достигаем момента, когда все давят на Киев, чтобы он провел новое большое контрнаступление, доказав, что все еще может это сделать. И тогда на эти усилия, вероятно, не хватит ресурсов", — цитирует издание слова Барроса.
Если Москве удастся сохранить инициативу, то она сможет совершать постоянные наступательные операции, которые доведут украинских военных до изнеможения. Проблема стоит очень остро, поскольку пока долгосрочная стратегическая картина для киевского режима будет мрачной.
В МО Украины заявили о скором появлении закона о демобилизации
2 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.