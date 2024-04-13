https://1prime.ru/20240413/ukraina-847364006.html

СМИ: украинцы массово бегут из страны, боясь получить "билет в один конец"

СМИ: украинцы массово бегут из страны, боясь получить "билет в один конец" - 13.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: украинцы массово бегут из страны, боясь получить "билет в один конец"

Украинцы массово бегут из страны, боясь получить "билет в один конец" — отправку на восточный фронт, пишет The New York Times. | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T21:26+0300

2024-04-13T21:26+0300

2024-04-13T21:26+0300

спецоперация на украине

украина

мобилизация

мобилизация на украине

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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Украинцы массово бегут из страны, боясь получить "билет в один конец" — отправку на восточный фронт, пишет The New York Times.Из-за нарастающего преимущества России на фронте, Украина все больше нуждается в солдатах и вооружении, однако мобилизировать больше мужчин оказалось гораздо сложнее. Многие украинцы бегут из страны, чтобы не получить направление на восточный фронт, что среди военных считается "билетом в один конец". Некоторые из них рискуют и пробую переплыть реку Тиса на границе с Румынией, однако немногим удается перебраться на другой берег.От мобилизации граждане Украины пытаются укрыться не только в Румынии, в которой уже с февраля 2022 года насчитывается около шести тысяч уклонистов. Также они пытаются добраться дальше, чтобы оказаться в Словакии, Польше или Венгрии.Это "бегство" изменило контрабанду в украинских Карпатах. Как отмечает издание со ссылкой на пограничников и местных чиновников, контрабандисты, ранее участвовавших в переправке сигарет, сейчас занимаются почти исключительно переводом людей через границу.После девяти месяцев обсуждений, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет призывать в армию новобранцев с 25 лет. Ранее на передовую брали только с 27 лет.Решение о снижении возраста призыва на службу связано с сильнейшим кадровым голодом в ВСУ. В конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо мобилизовать еще 500 тысяч новобранцев.

https://1prime.ru/20240413/demobilizatsiya-847360662.html

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