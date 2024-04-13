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Во Франции предрекли конец Украине Зеленского - 13.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Во Франции предрекли конец Украине Зеленского
Во Франции предрекли конец Украине Зеленского - 13.04.2024, ПРАЙМ
Во Франции предрекли конец Украине Зеленского
Украине под предводительством президента Владимира Зеленского пришел конец, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T14:55+0300
2024-04-13T14:55+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
флориан филиппо
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ПАРИЖ, 13 апр - ПРАЙМ. Украине под предводительством президента Владимира Зеленского пришел конец, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, комментируя слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Ранее Сырский говорил, что активные наступательные движения российской армии на фронте значительно усложняют ситуацию для ВСУ."Все кончено для Украины Зеленского... Зеленский в тяжелом положении. В результате НАТО перевозбудилась: фальшивые опросы, чтобы заставить людей поверить, что "51% молодых французов хотят поехать сражаться на Украине", – написал он в социальной сети X.Кроме того, Филиппо подчеркнул, что внезапный рост напряженности на Ближнем Востоке может быть поводом для перенесения театра военных действий после неудач на Украине. Он призвал "не позволять манипулировать собой военной пропагандой"."Настаивайте на деэскалации и мире повсюду, и не поддавайтесь на шантаж со стороны НАТО!", – возмутился политик.
https://1prime.ru/20240401/frantsiya-846975153.html
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россия, украина, всу, флориан филиппо
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Флориан Филиппо
14:55 13.04.2024
 
Во Франции предрекли конец Украине Зеленского

Филиппо: Украине Зеленского пришел конец

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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ПАРИЖ, 13 апр - ПРАЙМ. Украине под предводительством президента Владимира Зеленского пришел конец, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, комментируя слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Ранее Сырский говорил, что активные наступательные движения российской армии на фронте значительно усложняют ситуацию для ВСУ.
Французский политик Флориан Филиппо - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
НАТО вмешивается в политику Франции, заявил лидер "Патриотов" Филиппо
1 апреля, 18:10
"Все кончено для Украины Зеленского... Зеленский в тяжелом положении. В результате НАТО перевозбудилась: фальшивые опросы, чтобы заставить людей поверить, что "51% молодых французов хотят поехать сражаться на Украине", – написал он в социальной сети X.
Кроме того, Филиппо подчеркнул, что внезапный рост напряженности на Ближнем Востоке может быть поводом для перенесения театра военных действий после неудач на Украине. Он призвал "не позволять манипулировать собой военной пропагандой".
"Настаивайте на деэскалации и мире повсюду, и не поддавайтесь на шантаж со стороны НАТО!", – возмутился политик.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУФлориан Филиппо
 
 
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