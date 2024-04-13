https://1prime.ru/20240413/ukriana-847359478.html
Во Франции предрекли конец Украине Зеленского
Во Франции предрекли конец Украине Зеленского - 13.04.2024, ПРАЙМ
Во Франции предрекли конец Украине Зеленского
Украине под предводительством президента Владимира Зеленского пришел конец, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T14:55+0300
2024-04-13T14:55+0300
2024-04-13T14:55+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
флориан филиппо
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
ПАРИЖ, 13 апр - ПРАЙМ. Украине под предводительством президента Владимира Зеленского пришел конец, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, комментируя слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Ранее Сырский говорил, что активные наступательные движения российской армии на фронте значительно усложняют ситуацию для ВСУ."Все кончено для Украины Зеленского... Зеленский в тяжелом положении. В результате НАТО перевозбудилась: фальшивые опросы, чтобы заставить людей поверить, что "51% молодых французов хотят поехать сражаться на Украине", – написал он в социальной сети X.Кроме того, Филиппо подчеркнул, что внезапный рост напряженности на Ближнем Востоке может быть поводом для перенесения театра военных действий после неудач на Украине. Он призвал "не позволять манипулировать собой военной пропагандой"."Настаивайте на деэскалации и мире повсюду, и не поддавайтесь на шантаж со стороны НАТО!", – возмутился политик.
https://1prime.ru/20240401/frantsiya-846975153.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, всу, флориан филиппо
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Флориан Филиппо
Во Франции предрекли конец Украине Зеленского
Филиппо: Украине Зеленского пришел конец
ПАРИЖ, 13 апр - ПРАЙМ. Украине под предводительством президента Владимира Зеленского пришел конец, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, комментируя слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Ранее Сырский говорил, что активные наступательные движения российской армии на фронте значительно усложняют ситуацию для ВСУ.
НАТО вмешивается в политику Франции, заявил лидер "Патриотов" Филиппо
"Все кончено для Украины Зеленского... Зеленский в тяжелом положении. В результате НАТО перевозбудилась: фальшивые опросы, чтобы заставить людей поверить, что "51% молодых французов хотят поехать сражаться на Украине", – написал он в социальной сети X.
Кроме того, Филиппо подчеркнул, что внезапный рост напряженности на Ближнем Востоке может быть поводом для перенесения театра военных действий после неудач на Украине. Он призвал "не позволять манипулировать собой военной пропагандой".
"Настаивайте на деэскалации и мире повсюду, и не поддавайтесь на шантаж со стороны НАТО!", – возмутился политик.