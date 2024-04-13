https://1prime.ru/20240413/ukriana-847359478.html

Во Франции предрекли конец Украине Зеленского

Во Франции предрекли конец Украине Зеленского - 13.04.2024, ПРАЙМ

Во Франции предрекли конец Украине Зеленского

Украине под предводительством президента Владимира Зеленского пришел конец, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T14:55+0300

2024-04-13T14:55+0300

2024-04-13T14:55+0300

спецоперация на украине

россия

украина

всу

флориан филиппо

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

ПАРИЖ, 13 апр - ПРАЙМ. Украине под предводительством президента Владимира Зеленского пришел конец, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, комментируя слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Ранее Сырский говорил, что активные наступательные движения российской армии на фронте значительно усложняют ситуацию для ВСУ."Все кончено для Украины Зеленского... Зеленский в тяжелом положении. В результате НАТО перевозбудилась: фальшивые опросы, чтобы заставить людей поверить, что "51% молодых французов хотят поехать сражаться на Украине", – написал он в социальной сети X.Кроме того, Филиппо подчеркнул, что внезапный рост напряженности на Ближнем Востоке может быть поводом для перенесения театра военных действий после неудач на Украине. Он призвал "не позволять манипулировать собой военной пропагандой"."Настаивайте на деэскалации и мире повсюду, и не поддавайтесь на шантаж со стороны НАТО!", – возмутился политик.

https://1prime.ru/20240401/frantsiya-846975153.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, всу, флориан филиппо