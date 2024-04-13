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Зеленский рассказал об окружении ВСУ из-за дезертирства подразделения
Зеленский рассказал об окружении ВСУ из-за дезертирства подразделения - 13.04.2024, ПРАЙМ
Зеленский рассказал об окружении ВСУ из-за дезертирства подразделения
После бегство одного из подразделений ВСУ, в результате чего войска попали в окружение и погибло множество украинцев, общей амнистии для дезертиров не бдует,... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T09:12+0300
2024-04-13T09:12+0300
2024-04-13T09:20+0300
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МОСКВА, 13 апр – ПРАЙМ. После бегство одного из подразделений ВСУ, в результате чего войска попали в окружение и погибло множество украинцев, общей амнистии для дезертиров не бдует, рассказал президент Украины Владимир Зеленский."Были люди, не буду говорить где, потому что будет понятно, что произошло. Ну представьте себе, что люди поговорили между собой и какой-то коллектив ушел со своего места. <…> И они ушли, (после чего. — ред.) окружили большое количество людей, и всех их убили", — сообщил глава государства в беседе со студентами из Черновцов, видео встречи размещено на YouTube-канале его офиса.Как добавил Зеленский, вопрос не в бегстве, а в том, какой ценой оно было совершено. По его словам, позднее украинские правоохранители нашли указанного человека, который, вероятно, смог надавить на свое окружение и вынудить подразделение отойти. "Он должен отвечать по закону, многие люди были убиты, а многие из них попали в плен, поэтому нельзя обобщенно всех амнистировать", — подчеркнул он.Ранее Верховная рада (украинский однопалатный парламент) принял скандальный закон об ужесточении мобилизации на Украине. В среду, 10 апреля, парламентарий Ирина Геращенко рассказала, что законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения, в том числе за дезертирство, прошел первое чтение в Раде.
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украина, мобилизация, всу, дезертирство
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация, ВСУ, дезертирство
Зеленский рассказал об окружении ВСУ из-за дезертирства подразделения
Зеленский признал дезертирство подразделения, из-за которого окружили солдат ВСУ
МОСКВА, 13 апр – ПРАЙМ. После бегство одного из подразделений ВСУ, в результате чего войска попали в окружение и погибло множество украинцев, общей амнистии для дезертиров не бдует, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Были люди, не буду говорить где, потому что будет понятно, что произошло. Ну представьте себе, что люди поговорили между собой и какой-то коллектив ушел со своего места. <…> И они ушли, (после чего. — ред.) окружили большое количество людей, и всех их убили", — сообщил глава государства в беседе со студентами из Черновцов, видео встречи размещено на YouTube-канале его офиса.
Киев рискует. Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Как добавил Зеленский, вопрос не в бегстве, а в том, какой ценой оно было совершено. По его словам, позднее украинские правоохранители нашли указанного человека, который, вероятно, смог надавить на свое окружение и вынудить подразделение отойти.
"Он должен отвечать по закону, многие люди были убиты, а многие из них попали в плен, поэтому нельзя обобщенно всех амнистировать", — подчеркнул он.
Ранее Верховная рада (украинский однопалатный парламент) принял скандальный закон об ужесточении мобилизации на Украине. В среду, 10 апреля, парламентарий Ирина Геращенко рассказала, что законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения, в том числе за дезертирство, прошел первое чтение в Раде.