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Сырский назвал причину тактических успехов российских войск
Сырский назвал причину тактических успехов российских войск - 13.04.2024, ПРАЙМ
Сырский назвал причину тактических успехов российских войск
На фоне активного наступления российских войск обстановка на фронте значительно обострилась для ВСУ, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T12:53+0300
2024-04-13T12:53+0300
2024-04-13T12:53+0300
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александр сырский
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. На фоне активного наступления российских войск обстановка на фронте значительно обострилась для ВСУ, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский."Противник наращивает усилия посредством применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха", – приводит слова Сырского издание "Страна.ua".Кроме того, как отмечает главком, теплая сухая погода облегчила перемещение танков на большинстве открытых участков местности, поэтому российская армия активно атакуют позиции ВСУ на Лиманском и Артемовском направлениях. По его словам, ВС России используют для этого штурмовые группы и бронетехникуюСырской рассказал, что на Покровском направлении российские солдаты пытаются прорвать украинскую оборону, используя десятки танков и БМП.
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россия, украина, всу, александр сырский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Александр Сырский
Сырский назвал причину тактических успехов российских войск
Главком ВСУ Сырский: российские войска добиваются успехов благодаря бронетехнике
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. На фоне активного наступления российских войск обстановка на фронте значительно обострилась для ВСУ, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Противник наращивает усилия посредством применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха", – приводит слова Сырского издание "Страна.ua".
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Кроме того, как отмечает главком, теплая сухая погода облегчила перемещение танков на большинстве открытых участков местности, поэтому российская армия активно атакуют позиции ВСУ на Лиманском и Артемовском направлениях. По его словам, ВС России используют для этого штурмовые группы и бронетехникую
Сырской рассказал, что на Покровском направлении российские солдаты пытаются прорвать украинскую оборону, используя десятки танков и БМП.