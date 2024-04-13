https://1prime.ru/20240413/vsu-847358257.html

Сырский назвал причину тактических успехов российских войск

Сырский назвал причину тактических успехов российских войск - 13.04.2024, ПРАЙМ

Сырский назвал причину тактических успехов российских войск

На фоне активного наступления российских войск обстановка на фронте значительно обострилась для ВСУ, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T12:53+0300

2024-04-13T12:53+0300

2024-04-13T12:53+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. На фоне активного наступления российских войск обстановка на фронте значительно обострилась для ВСУ, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский."Противник наращивает усилия посредством применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха", – приводит слова Сырского издание "Страна.ua".Кроме того, как отмечает главком, теплая сухая погода облегчила перемещение танков на большинстве открытых участков местности, поэтому российская армия активно атакуют позиции ВСУ на Лиманском и Артемовском направлениях. По его словам, ВС России используют для этого штурмовые группы и бронетехникуюСырской рассказал, что на Покровском направлении российские солдаты пытаются прорвать украинскую оборону, используя десятки танков и БМП.

https://1prime.ru/20240413/vsu-847356553.html

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россия, украина, всу, александр сырский