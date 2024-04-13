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"Четверть всех запасов": Зеленского поймали на лжи о ЗРК Patriot
"Четверть всех запасов": Зеленского поймали на лжи о ЗРК Patriot - 13.04.2024, ПРАЙМ
"Четверть всех запасов": Зеленского поймали на лжи о ЗРК Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский повысил необходимое количество ЗРК Patriot для защиты страны, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T22:48+0300
2024-04-13T22:48+0300
2024-04-13T22:48+0300
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский повысил необходимое количество ЗРК Patriot для защиты страны, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Журналист отметил, что в марте Зеленский в интервью CBS заявил, что Украине хватит пяти-семи Patriot для защиты промышленности Украины, но уже в апреле в эфире украинского телевидения сказал, что достаточным количеством Patriot будет 25 батарей."Другими словами, он запросил 25% всех систем ЗРК Patriot на планете", — написал Боуз.Он подчеркнул, что несмотря на высокую стоимость 25 единиц ЗРК (около 27,5 миллиарда долларов), главная проблема заключается в том, что у западных стран этих комплексов слишком мало."Киев ни при каких условиях не может рассчитывать, что США и Европа откажутся от своих ракет для защиты разваливающегося режима Зеленского", — заключил Боуз.Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны, и для дальнейших поставок систем для Киева Берлин ищет у третьих стран.
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украина, владимир зеленский, patriot, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Patriot, США
"Четверть всех запасов": Зеленского поймали на лжи о ЗРК Patriot
Боуз: Зеленский потребовал четверть всех запасов ЗРК Patriot на планете
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский повысил необходимое количество ЗРК Patriot для защиты страны, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Журналист отметил, что в марте Зеленский в интервью CBS заявил, что Украине хватит пяти-семи Patriot для защиты промышленности Украины, но уже в апреле в эфире украинского телевидения сказал, что достаточным количеством Patriot будет 25 батарей.
"Другими словами, он запросил 25% всех систем ЗРК Patriot на планете", — написал Боуз.
Он подчеркнул, что несмотря на высокую стоимость 25 единиц ЗРК (около 27,5 миллиарда долларов), главная проблема заключается в том, что у западных стран этих комплексов слишком мало.
Германия предоставит Украине еще одну систему ПВО Patriot
"Киев ни при каких условиях не может рассчитывать, что США и Европа откажутся от своих ракет для защиты разваливающегося режима Зеленского", — заключил Боуз.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны, и для дальнейших поставок систем для Киева Берлин ищет у третьих стран.