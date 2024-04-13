Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Четверть всех запасов": Зеленского поймали на лжи о ЗРК Patriot - 13.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240413/zelenskiy-847364334.html
"Четверть всех запасов": Зеленского поймали на лжи о ЗРК Patriot
"Четверть всех запасов": Зеленского поймали на лжи о ЗРК Patriot - 13.04.2024, ПРАЙМ
"Четверть всех запасов": Зеленского поймали на лжи о ЗРК Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский повысил необходимое количество ЗРК Patriot для защиты страны, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T22:48+0300
2024-04-13T22:48+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
patriot
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_cc2a80cca8dd193a82835132034289cf.jpg
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский повысил необходимое количество ЗРК Patriot для защиты страны, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Журналист отметил, что в марте Зеленский в интервью CBS заявил, что Украине хватит пяти-семи Patriot для защиты промышленности Украины, но уже в апреле в эфире украинского телевидения сказал, что достаточным количеством Patriot будет 25 батарей."Другими словами, он запросил 25% всех систем ЗРК Patriot на планете", — написал Боуз.Он подчеркнул, что несмотря на высокую стоимость 25 единиц ЗРК (около 27,5 миллиарда долларов), главная проблема заключается в том, что у западных стран этих комплексов слишком мало."Киев ни при каких условиях не может рассчитывать, что США и Европа откажутся от своих ракет для защиты разваливающегося режима Зеленского", — заключил Боуз.Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны, и для дальнейших поставок систем для Киева Берлин ищет у третьих стран.
https://1prime.ru/20240413/germaniya-847360420.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_faed74a5bd27616b6d20c9cef1ad5f0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, patriot, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Patriot, США
22:48 13.04.2024
 
"Четверть всех запасов": Зеленского поймали на лжи о ЗРК Patriot

Боуз: Зеленский потребовал четверть всех запасов ЗРК Patriot на планете

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский повысил необходимое количество ЗРК Patriot для защиты страны, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Журналист отметил, что в марте Зеленский в интервью CBS заявил, что Украине хватит пяти-семи Patriot для защиты промышленности Украины, но уже в апреле в эфире украинского телевидения сказал, что достаточным количеством Patriot будет 25 батарей.
"Другими словами, он запросил 25% всех систем ЗРК Patriot на планете", — написал Боуз.
Он подчеркнул, что несмотря на высокую стоимость 25 единиц ЗРК (около 27,5 миллиарда долларов), главная проблема заключается в том, что у западных стран этих комплексов слишком мало.
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
Германия предоставит Украине еще одну систему ПВО Patriot
16:26
"Киев ни при каких условиях не может рассчитывать, что США и Европа откажутся от своих ракет для защиты разваливающегося режима Зеленского", — заключил Боуз.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны, и для дальнейших поставок систем для Киева Берлин ищет у третьих стран.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийPatriotСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала