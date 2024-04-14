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Над Краснодарским краем уничтожили десять беспилотников

Над Краснодарским краем уничтожили десять беспилотников - 14.04.2024, ПРАЙМ

Над Краснодарским краем уничтожили десять беспилотников

"МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Вооруженные силы России ликвидировали над Краснодарским краем десять украинских дронов, рассказали в Минобороны. | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T09:35+0300

2024-04-14T09:35+0300

2024-04-14T09:35+0300

спецоперация на украине

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"МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Вооруженные силы России ликвидировали над Краснодарским краем десять украинских дронов, рассказали в Минобороны."Около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края", — сообщается в материале ведомства.Также отмечается, что около 06:30 российские войска уничтожили пять дронов противника над акваторией Черного моря.

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