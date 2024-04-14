https://1prime.ru/20240414/bespilotniki-847371467.html

Над Черным морем сбили пять беспилотников

Над Черным морем сбили пять беспилотников - 14.04.2024, ПРАЙМ

Над Черным морем сбили пять беспилотников

Над Черным морем российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили пять беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны России в... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T11:49+0300

2024-04-14T11:49+0300

2024-04-14T11:49+0300

спецоперация на украине

всу

пво

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83486/27/834862723_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_ef38288d7c80c48ffccf260eb51a22ce.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Над Черным морем российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили пять беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны России в официальном Telegram-канале.Дежурные средства ПВО 14 апреля около 06.30 пресекли попытку украинских сил совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на российской территории."Уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря", - отмечается в сообщении.

https://1prime.ru/20240412/dron-847349340.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, пво, минобороны рф