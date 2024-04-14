https://1prime.ru/20240414/bespilotniki-847371467.html
Над Черным морем сбили пять беспилотников
Над Черным морем сбили пять беспилотников - 14.04.2024, ПРАЙМ
Над Черным морем сбили пять беспилотников
Над Черным морем российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили пять беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны России в... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T11:49+0300
2024-04-14T11:49+0300
2024-04-14T11:49+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Над Черным морем российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили пять беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны России в официальном Telegram-канале.Дежурные средства ПВО 14 апреля около 06.30 пресекли попытку украинских сил совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на российской территории."Уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря", - отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/20240412/dron-847349340.html
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всу, пво, минобороны рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ПВО, Минобороны РФ
Над Черным морем сбили пять беспилотников
Минобороны России сообщило об уничтожении пяти беспилотников над Черным морем
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Над Черным морем российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили пять беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны России в официальном Telegram-канале.
Дежурные средства ПВО 14 апреля около 06.30 пресекли попытку украинских сил совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на российской территории.
"Уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря", - отмечается в сообщении.
Сотрудники МЧС РФ пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР