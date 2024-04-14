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Над Черным морем сбили пять беспилотников - 14.04.2024, ПРАЙМ
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Над Черным морем сбили пять беспилотников
Над Черным морем сбили пять беспилотников - 14.04.2024, ПРАЙМ
Над Черным морем сбили пять беспилотников
Над Черным морем российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили пять беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны России в... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T11:49+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Над Черным морем российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили пять беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны России в официальном Telegram-канале.Дежурные средства ПВО 14 апреля около 06.30 пресекли попытку украинских сил совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на российской территории."Уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря", - отмечается в сообщении.
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всу, пво, минобороны рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ПВО, Минобороны РФ
11:49 14.04.2024
 
Над Черным морем сбили пять беспилотников

Минобороны России сообщило об уничтожении пяти беспилотников над Черным морем

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Над Черным морем российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили пять беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны России в официальном Telegram-канале.
Дежурные средства ПВО 14 апреля около 06.30 пресекли попытку украинских сил совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на российской территории.
"Уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря", - отмечается в сообщении.
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