https://1prime.ru/20240414/donetsk-847378966.html

В Киеве признали, что ситуация на донецком направлении становится тяжелее

В Киеве признали, что ситуация на донецком направлении становится тяжелее - 14.04.2024, ПРАЙМ

В Киеве признали, что ситуация на донецком направлении становится тяжелее

Ситуация на донецком направлении становится тяжелее, признал Владимир Зеленский. | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T22:04+0300

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2024-04-14T22:06+0300

спецоперация на украине

украина

всу

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Ситуация на донецком направлении становится тяжелее, признал Владимир Зеленский. "Фронт. Ситуация на фронте во время такой горячей войны всегда сложная. Но в эти дни – и особенно на донецких направлениях – становится тяжелее", — сказал Зеленский в вечернем видеообращении. Ранее в распоряжение РИА Новости попал подписанный главкомом ВСУ приказ об укреплении дисциплины, из которого следует, что украинские военнослужащие не подчиняются приказам, угрожают командирам, дезертируют, оставляют поле боя и отказываются вести огонь.Как следует из опубликованной в пятницу сводки Минобороны РФ, войска Украины потеряли за неделю на всех направлениях более 6,6 тысяч военнослужащих, уничтожено 63 единицы бронетехники и 130 орудий полевой артиллерии. На купянском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю, на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, на авдеевском продолжили продвижение в глубину обороны противника. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240414/spetsoperatsiya-na-ukraine-847376247.html

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украина, всу, владимир зеленский