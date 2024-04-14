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Коллапс фронта. В США рассказали, чего опасаются в Киеве
Коллапс фронта. В США рассказали, чего опасаются в Киеве - 14.04.2024, ПРАЙМ
Коллапс фронта. В США рассказали, чего опасаются в Киеве
ВСУ пришлось отступить, и теперь Киев делает ставку на оборону, чтобы остановить коллапс на линии фронта, о котором предупреждает и Владимир Зеленский, сообщает | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T11:02+0300
2024-04-14T11:02+0300
2024-04-14T11:02+0300
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. ВСУ пришлось отступить, и теперь Киев делает ставку на оборону, чтобы остановить коллапс на линии фронта, о котором предупреждает и Владимир Зеленский, сообщает NBC News.Как отмечается, действия российских войск и задержки поставок из США заставляют Украину и ее союзников все чаще задумываться о болезненном поражении.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссия продолжает наступление на Украину, используя артиллерию и средства противовоздушной обороны. Со своей стороны, ВСУ испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов и зенитных ракет.Начальник Европейского командования ВС США генерал Кристофер Каволи предупредил в своем докладе, что сейчас Россия выпускает пять артиллерийских снарядов на каждый украинский, и в ближайшие недели это соотношение может увеличиться до десяти к одному.Россия обращает внимание на энергосистему Украины, нанося удары по ключевым объектам, отмечается в статье. Сейчас, как считают авторы, потенциальной новой целью российских сил становится Харьков. Одновременно российская армия активно продвигается к Часову Яру, прифронтовому городу к западу от недавно взятой Авдеевки, укрепрайона в пригороде Донецка."В попытках сдержать российскую армию Украина уходит в глубокую оборону на целом ряде направлений", — говорится в публикации.По словам, военного эксперта Брайдена Сперлинга, держать оборону — это, вероятно, лучшее, что могут сделать украинцы "Меня беспокоит, что в случае прорыва российской армии произойдет довольно крупный коллапс и они им воспользуются", — сказал он.На этом фоне США не спешит оказывать поддержку Украине — новая военная помощь застопорилась в конгрессе с декабря из-за сопротивления неуступчивых консерваторов, напоминает автор."Если Конгресс не поможет, Украина потерпит поражение", — приводятся в публикации сказанные Зеленским слова в ходе одного из недавних публичных выступлений.Ранее президент США Джо Байден призывал конгресс одобрить помощь Украине и Израилю на десятки миллиардов долларов, но не получил однозначную поддержку. Подконтрольная республиканцам палата представителей проголосовала за финансирование только Тель-Авива. Инициативу заблокировал сенат, где большинство мест принадлежит демократам. Байден подчеркивал, что не подпишет документ без выделения средств Киеву.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ВСУ
Коллапс фронта. В США рассказали, чего опасаются в Киеве
NBC News: Зеленский предупредил, что ВСУ ждет коллапс из-за нехватки ресурсов
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ.
ВСУ пришлось отступить, и теперь Киев делает ставку на оборону, чтобы остановить коллапс на линии фронта, о котором предупреждает и Владимир Зеленский, сообщает NBC News
.
Как отмечается, действия российских войск и задержки поставок из США заставляют Украину и ее союзников все чаще задумываться о болезненном поражении.
Россия продолжает наступление на Украину, используя артиллерию и средства противовоздушной обороны. Со своей стороны, ВСУ испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов и зенитных ракет.
Эксперт объяснил, почему нового контрнаступления ВСУ не будет
Начальник Европейского командования ВС США генерал Кристофер Каволи предупредил в своем докладе, что сейчас Россия выпускает пять артиллерийских снарядов на каждый украинский, и в ближайшие недели это соотношение может увеличиться до десяти к одному.
Россия обращает внимание на энергосистему Украины, нанося удары по ключевым объектам, отмечается в статье. Сейчас, как считают авторы, потенциальной новой целью российских сил становится Харьков. Одновременно российская армия активно продвигается к Часову Яру, прифронтовому городу к западу от недавно взятой Авдеевки, укрепрайона в пригороде Донецка.
"В попытках сдержать российскую армию Украина уходит в глубокую оборону на целом ряде направлений", — говорится в публикации.
По словам, военного эксперта Брайдена Сперлинга, держать оборону — это, вероятно, лучшее, что могут сделать украинцы "Меня беспокоит, что в случае прорыва российской армии произойдет довольно крупный коллапс и они им воспользуются", — сказал он.
На этом фоне США не спешит оказывать поддержку Украине — новая военная помощь застопорилась в конгрессе с декабря из-за сопротивления неуступчивых консерваторов, напоминает автор.
"Если Конгресс не поможет, Украина потерпит поражение", — приводятся в публикации сказанные Зеленским слова в ходе одного из недавних публичных выступлений.
Ранее президент США Джо Байден призывал конгресс одобрить помощь Украине и Израилю на десятки миллиардов долларов, но не получил однозначную поддержку. Подконтрольная республиканцам палата представителей проголосовала за финансирование только Тель-Авива. Инициативу заблокировал сенат, где большинство мест принадлежит демократам. Байден подчеркивал, что не подпишет документ без выделения средств Киеву.