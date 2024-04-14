https://1prime.ru/20240414/krymskiy-most-847375949.html
СМИ узнали, когда Украина планирует совершить атаку на Крымский мост
СМИ узнали, когда Украина планирует совершить атаку на Крымский мост - 14.04.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали, когда Украина планирует совершить атаку на Крымский мост
Украинские чиновники утверждают, что Киев предпримет попытку разрушить Крымский мост до середины июля, пишет британская Sun. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T17:22+0300
2024-04-14T17:22+0300
2024-04-14T17:22+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Украинские чиновники утверждают, что Киев предпримет попытку разрушить Крымский мост до середины июля, пишет британская Sun. "Украинские чиновники заявляют, что разрушат (Крымский — прим. ред.) мост... к середине июля", — говорится в сообщении газеты. Опрошенные изданием эксперты предположили, что для удара по мосту Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор — применить беспилотные катера. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы Киева, направленные на гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей российской спецоперации. Накануне в интервью немецкому изданию Bild Зеленский заявил, что в его плане будущего контрнаступления есть пункт "разрушение Крымского моста в 2024 году". 8 апреля в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили, что Крымский мост остается приоритетной целью для украинских войск. По плану Киева, атака должна состояться в первой половине 2024 года.Крымский мост — транспортный переход через Керченский пролив, открытый в мае 2018 года. Один из крупнейших в России, в длину составляет 18 километров. Состоит из параллельно расположенных автомобильной (по две полосы в каждую сторону) и железнодорожной (по одной колее) трасс.
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россия, украина, крымский мост, атака
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Крымский мост, АТАКА
СМИ узнали, когда Украина планирует совершить атаку на Крымский мост
The Sun: Киев попытается разрушить Крымский мост к середине июля
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ.
Украинские чиновники утверждают, что Киев предпримет попытку разрушить Крымский мост до середины июля, пишет британская Sun
.
"Украинские чиновники заявляют, что разрушат (Крымский — прим. ред.) мост... к середине июля", — говорится в сообщении газеты.
Опрошенные изданием эксперты предположили, что для удара по мосту Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор — применить беспилотные катера.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы Киева, направленные на гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей российской спецоперации.
Накануне в интервью немецкому изданию Bild Зеленский заявил, что в его плане будущего контрнаступления есть пункт "разрушение Крымского моста в 2024 году".
"Очень хотим". Зеленский поделился планами уничтожения Крымского моста
8 апреля в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили, что Крымский мост остается приоритетной целью для украинских войск. По плану Киева, атака должна состояться в первой половине 2024 года.
Крымский мост — транспортный переход через Керченский пролив, открытый в мае 2018 года. Один из крупнейших в России, в длину составляет 18 километров. Состоит из параллельно расположенных автомобильной (по две полосы в каждую сторону) и железнодорожной (по одной колее) трасс.