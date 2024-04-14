https://1prime.ru/20240414/krymskiy-most-847375949.html

СМИ узнали, когда Украина планирует совершить атаку на Крымский мост

СМИ узнали, когда Украина планирует совершить атаку на Крымский мост - 14.04.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали, когда Украина планирует совершить атаку на Крымский мост

Украинские чиновники утверждают, что Киев предпримет попытку разрушить Крымский мост до середины июля, пишет британская Sun. | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T17:22+0300

2024-04-14T17:22+0300

2024-04-14T17:22+0300

спецоперация на украине

россия

украина

крымский мост

атака

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845803045_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_83ab411ae8bb5f7a167f340046ebac44.jpg

МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Украинские чиновники утверждают, что Киев предпримет попытку разрушить Крымский мост до середины июля, пишет британская Sun. "Украинские чиновники заявляют, что разрушат (Крымский — прим. ред.) мост... к середине июля", — говорится в сообщении газеты. Опрошенные изданием эксперты предположили, что для удара по мосту Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор — применить беспилотные катера. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы Киева, направленные на гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей российской спецоперации. Накануне в интервью немецкому изданию Bild Зеленский заявил, что в его плане будущего контрнаступления есть пункт "разрушение Крымского моста в 2024 году". 8 апреля в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили, что Крымский мост остается приоритетной целью для украинских войск. По плану Киева, атака должна состояться в первой половине 2024 года.Крымский мост — транспортный переход через Керченский пролив, открытый в мае 2018 года. Один из крупнейших в России, в длину составляет 18 километров. Состоит из параллельно расположенных автомобильной (по две полосы в каждую сторону) и железнодорожной (по одной колее) трасс.

https://1prime.ru/20240410/zelenskiy-847282499.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, крымский мост, атака