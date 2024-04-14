Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт спрогнозировал рост цен из-за атаки Ирана на Израиль - 14.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240414/neft-847365161.html
Эксперт спрогнозировал рост цен из-за атаки Ирана на Израиль
Эксперт спрогнозировал рост цен из-за атаки Ирана на Израиль - 14.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал рост цен из-за атаки Ирана на Израиль
Нефтяные котировки Brent могут в краткосрочном периоде подскочить до 100 долларов за баррель на фоне атаки Ирана на Израиль, но это будет скорее спекулятивный... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T05:23+0300
2024-04-14T05:23+0300
энергетика
нефть
иран
израиль
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:17:2765:1572_1920x0_80_0_0_1a0f04d772055d15baff4f2c51112970.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Нефтяные котировки Brent могут в краткосрочном периоде подскочить до 100 долларов за баррель на фоне атаки Ирана на Израиль, но это будет скорее спекулятивный рост, дальнейшая ценовая ситуация будет зависеть от уровня конфликта, заявил РИА Новости замгендиректора Института национальной энергетики, главный редактор "ИнфоТЭК" Александр Фролов. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. В выходные биржевые торги нефтью не ведутся. Откроются они только в понедельник. В пятницу торги маркой Brent закрылись на уровне 90,15 доллара за баррель. По словам эксперта, реакция нефтяных котировок зависит от того, как будет развиваться ситуация в течение воскресенья - "какие новости будут к понедельнику, таковы и будут цены". "Но я полагаю, что при текущей ситуации в моменте нефтяные котировки могут достичь и 100 долларов. Потому что ситуация, мягко скажем, нестандартная. При том, что чего-то такого все ожидали на протяжении лет сорока. Это я сейчас сказал про краткосрочное влияние на цены. То есть на фоне подобного рода новостей цены могут взлететь. Но этот взлет будет носить отчасти спекулятивный характер, потому что он никак не может быть сейчас подкреплен долгосрочными факторами", - прокомментировал Фролов. Долгосрочные же факторы, от которых зависит, на каком уровне закрепятся нефтяные цены, будут зависеть от того, насколько масштабным окажется этот конфликт, отметил он. Так, если он будет разрастаться, то большое внимание будет уделяться надежности нефтеснабжения и стабильности поставок через Ормузский пролив. По словам эксперта, это основная болевая точка мирового рынка на Ближнем Востоке, ведь через этот пролив идет 10-20% всей нефти на планете и порядка 20% всего сжиженного природного газа. "Соответственно, в данном случае мы можем сказать, что цена нефти в течение следующей недели будет определяться уровнем данного конфликта", - пояснил Фролов, отметив, что пока ситуация все же носит локальный характер. Если же она приобретет региональный масштаб, когда боевые действия затронут весь регион, тогда риски для Ормузского пролива вырастут. Также встанет вопрос о состоянии нефтяных месторождений в зоне конфликта.
https://1prime.ru/20240412/mir-847326931.html
иран
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:0:2487:1865_1920x0_80_0_0_a88113e6874e8f8a2241ece371b234cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, иран, израиль
Энергетика, Нефть, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
05:23 14.04.2024
 
Эксперт спрогнозировал рост цен из-за атаки Ирана на Израиль

Эксперт Фролов: цены на нефть могут подскочить до $100 на фоне атаки Ирана на Израиль

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Нефтяные котировки Brent могут в краткосрочном периоде подскочить до 100 долларов за баррель на фоне атаки Ирана на Израиль, но это будет скорее спекулятивный рост, дальнейшая ценовая ситуация будет зависеть от уровня конфликта, заявил РИА Новости замгендиректора Института национальной энергетики, главный редактор "ИнфоТЭК" Александр Фролов.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
В выходные биржевые торги нефтью не ведутся. Откроются они только в понедельник. В пятницу торги маркой Brent закрылись на уровне 90,15 доллара за баррель. По словам эксперта, реакция нефтяных котировок зависит от того, как будет развиваться ситуация в течение воскресенья - "какие новости будут к понедельнику, таковы и будут цены".
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году
12 апреля, 11:04
"Но я полагаю, что при текущей ситуации в моменте нефтяные котировки могут достичь и 100 долларов. Потому что ситуация, мягко скажем, нестандартная. При том, что чего-то такого все ожидали на протяжении лет сорока. Это я сейчас сказал про краткосрочное влияние на цены. То есть на фоне подобного рода новостей цены могут взлететь. Но этот взлет будет носить отчасти спекулятивный характер, потому что он никак не может быть сейчас подкреплен долгосрочными факторами", - прокомментировал Фролов.
Долгосрочные же факторы, от которых зависит, на каком уровне закрепятся нефтяные цены, будут зависеть от того, насколько масштабным окажется этот конфликт, отметил он. Так, если он будет разрастаться, то большое внимание будет уделяться надежности нефтеснабжения и стабильности поставок через Ормузский пролив. По словам эксперта, это основная болевая точка мирового рынка на Ближнем Востоке, ведь через этот пролив идет 10-20% всей нефти на планете и порядка 20% всего сжиженного природного газа.
"Соответственно, в данном случае мы можем сказать, что цена нефти в течение следующей недели будет определяться уровнем данного конфликта", - пояснил Фролов, отметив, что пока ситуация все же носит локальный характер. Если же она приобретет региональный масштаб, когда боевые действия затронут весь регион, тогда риски для Ормузского пролива вырастут. Также встанет вопрос о состоянии нефтяных месторождений в зоне конфликта.
 
ЭнергетикаНефтьИРАНИЗРАИЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала