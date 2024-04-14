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"Приближает свое исчезновение". В США осудили опасные удары ВСУ
"Приближает свое исчезновение". В США осудили опасные удары ВСУ - 14.04.2024, ПРАЙМ
"Приближает свое исчезновение". В США осудили опасные удары ВСУ
Посредством своих ударов по АЭС Украина только приближает себя к полному исчезновению, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, о чем он рассказал в интервью... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T17:32+0300
2024-04-14T17:32+0300
2024-04-14T17:33+0300
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Посредством своих ударов по АЭС Украина только приближает себя к полному исчезновению, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, о чем он рассказал в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Они атаковали атомную электростанцию это не вопрос собираются ли они это сделать они атаковали ее недавно, и они будут продолжать атаковать ее. Украина — это нация, вышедшая из-под контроля", — подчеркнул он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Риттер упомянул, что таким образом ВСУ стремятся убедить противника в мнимой угрозе, которая исходит от них, но на деле это всего лишь акт отчаяния. По его словам, после этих действий Киев ждет, пока НАТО напрямую начнет участвовать в конфликте и поможет Украине избежать поражения.Тем не менее, как заметил Риттер, подобные "уловки" не увенчаются успехом, а "известная как Украина преступная группировка" гарантированно прекратит свое существование."Как вы можете оправдать продолжение существования правительства, которое сознательно создает условия, которые могут быть разрушительными не только для его собственного народа, для России, но и для Европы и всего мира?", — возмутился экс-разведчик.Ранее в Москве неоднократно заявляли, что Украина превратилась в террористическое государство. В свою очередь глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в феврале подчеркивала, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", дроны ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
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россия, украина, сво, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, НАТО
"Приближает свое исчезновение". В США осудили опасные удары ВСУ
Риттер: Удары ВСУ по АЭС приведут к прекращению существования Украины
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ.
Посредством своих ударов по АЭС Украина только приближает себя к полному исчезновению, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, о чем он рассказал в интервью YouТube-каналу Dialogue Works
.
"Они атаковали атомную электростанцию это не вопрос собираются ли они это сделать они атаковали ее недавно, и они будут продолжать атаковать ее. Украина — это нация, вышедшая из-под контроля", — подчеркнул он.
Кроме того, Риттер упомянул, что таким образом ВСУ стремятся убедить противника в мнимой угрозе, которая исходит от них, но на деле это всего лишь акт отчаяния. По его словам, после этих действий Киев ждет, пока НАТО напрямую начнет участвовать в конфликте и поможет Украине избежать поражения.
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Тем не менее, как заметил Риттер, подобные "уловки" не увенчаются успехом, а "известная как Украина преступная группировка" гарантированно прекратит свое существование.
"Как вы можете оправдать продолжение существования правительства, которое сознательно создает условия, которые могут быть разрушительными не только для его собственного народа, для России, но и для Европы и всего мира?", — возмутился экс-разведчик.
Ранее в Москве неоднократно заявляли, что Украина превратилась в террористическое государство. В свою очередь глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в феврале подчеркивала, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", дроны ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.