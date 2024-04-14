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СМИ: США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана - 14.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ: США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана
СМИ: США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана - 14.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана
Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал понять израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, что американские силы не намерены принимать участие в каких бы то... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T07:09+0300
2024-04-14T07:09+0300
иран
израиль
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 апр – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал понять израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, что американские силы не намерены принимать участие в каких бы то ни было наступательных операциях против Ирана, передает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме. "Соединенные Штаты не примут участие ни в каких наступательных операциях против Ирана. Президент США Джо Байден дал это понять израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху", - отмечает телеканал. Байден и Нетаньяху провели телефонный разговор после того, как израильские и американские войска совместно отразили иранскую воздушную атаку на еврейское государство. КСИР Ирана в ночь на воскресенье заявил о нанесении удара по Израилю в ответ на разрушение израильской авиацией иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли семь офицеров корпуса. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, в том числе беспилотники-камикадзе Shahed. В ЦАХАЛ сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон объявил, что будет поддерживать Израиль, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
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иран, израиль, сша, джо байден
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Джо Байден
07:09 14.04.2024
 
СМИ: США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана

CNN: Байден заявил, что США не будут участвовать в наступательных действиях против Ирана

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 14 апр – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал понять израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, что американские силы не намерены принимать участие в каких бы то ни было наступательных операциях против Ирана, передает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.
"Соединенные Штаты не примут участие ни в каких наступательных операциях против Ирана. Президент США Джо Байден дал это понять израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху", - отмечает телеканал.
Байден и Нетаньяху провели телефонный разговор после того, как израильские и американские войска совместно отразили иранскую воздушную атаку на еврейское государство.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
Байден высказался об атаке Ирана на Израиль
06:47
КСИР Ирана в ночь на воскресенье заявил о нанесении удара по Израилю в ответ на разрушение израильской авиацией иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли семь офицеров корпуса. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, в том числе беспилотники-камикадзе Shahed.
В ЦАХАЛ сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон объявил, что будет поддерживать Израиль, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
 
ИРАНИЗРАИЛЬСШАДжо Байден
 
 
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