https://1prime.ru/20240414/ssha-847366712.html

СМИ: США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана

СМИ: США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана - 14.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана

Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал понять израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, что американские силы не намерены принимать участие в каких бы то... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T07:09+0300

2024-04-14T07:09+0300

2024-04-14T07:09+0300

иран

израиль

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 14 апр – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал понять израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, что американские силы не намерены принимать участие в каких бы то ни было наступательных операциях против Ирана, передает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме. "Соединенные Штаты не примут участие ни в каких наступательных операциях против Ирана. Президент США Джо Байден дал это понять израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху", - отмечает телеканал. Байден и Нетаньяху провели телефонный разговор после того, как израильские и американские войска совместно отразили иранскую воздушную атаку на еврейское государство. КСИР Ирана в ночь на воскресенье заявил о нанесении удара по Израилю в ответ на разрушение израильской авиацией иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли семь офицеров корпуса. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, в том числе беспилотники-камикадзе Shahed. В ЦАХАЛ сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон объявил, что будет поддерживать Израиль, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".

https://1prime.ru/20240414/bayden-847366552.html

иран

израиль

сша

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иран, израиль, сша, джо байден