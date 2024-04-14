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Число погибших после удара ВСУ по Токмаку выросло до 16
Число погибших после удара ВСУ по Токмаку выросло до 16 - 14.04.2024, ПРАЙМ
Число погибших после удара ВСУ по Токмаку выросло до 16
Количество погибших в результате атаки ВСУ по жилому сектору города Токмак увеличилось до 16 человек, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T11:44+0300
2024-04-14T11:44+0300
2024-04-14T11:44+0300
спецоперация на украине
запорожская область
евгений балицкий
всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - ПРАЙМ. Количество погибших в результате атаки ВСУ по жилому сектору города Токмак увеличилось до 16 человек, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, спасатели из-под завалов подняли четыре тела, среди них один ребенок. Позже один пострадавший умер в больнице.В лечебных учреждениях на данный момент остаются 12 пострадавших из 20. Восемь переведены на стационарное лечение. В пятницу Балицкий сообщал об обстреле украинскими военными жилого сектора города Токмака, где находятся многоквартирные жилые дома.
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запорожская область, евгений балицкий, всу
Спецоперация на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, ВСУ
Число погибших после удара ВСУ по Токмаку выросло до 16
Балицкий: число погибших после удара ВСУ по Токмаку Запорожской области увеличилось до 16
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - ПРАЙМ. Количество погибших в результате атаки ВСУ по жилому сектору города Токмак увеличилось до 16 человек, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, спасатели из-под завалов подняли четыре тела, среди них один ребенок. Позже один пострадавший умер в больнице.
В лечебных учреждениях на данный момент остаются 12 пострадавших из 20. Восемь переведены на стационарное лечение.
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В пятницу Балицкий сообщал об обстреле украинскими военными жилого сектора города Токмака, где находятся многоквартирные жилые дома.