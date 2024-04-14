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В Европе раскрыли, как положение Украины влияет на авторитет Запада
В Европе раскрыли, как положение Украины влияет на авторитет Запада - 14.04.2024, ПРАЙМ
В Европе раскрыли, как положение Украины влияет на авторитет Запада
Европа готовится к худшему, ставя вопрос не "если", а "когда" в отношении поражения Украины в конфликте, пишет The Economist. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T18:04+0300
2024-04-14T18:04+0300
2024-04-14T18:04+0300
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Европа готовится к худшему, ставя вопрос не "если", а "когда" в отношении поражения Украины в конфликте, пишет The Economist.Как отмечает издание, побежденная Украина уже не кажется Западу такой уж призрачной перспективой, но остается не менее пугающей. Поражение Украины стало бы унизительным для Запада, как в свое время был для Европы Суэцкий кризис 1956 года. В течение двух лет оказывая поддержку Киеву, США и Европа поставили на кон свой авторитет. Россия и страны Глобального Юга, закрашивая на картах украинские области как новые российские регионы подтверждают идею, что "сила делает тебя правым". Как отметил бывший глава НАТО Джордж Робертсон: "Если Украина проиграет, что мировой порядок будут определять наши враги".Последствия поражения Украины с точки зрения геополитики будут зависеть от формы мирного урегулирования. Возможно, изменится и форма Евросоюза: включение Украины в союз предполагало ее полную победу.Издание подчеркивает, что если Россия одержит "хотя бы полупобеду", то перемены для Европы будут навязаны более неприятными способами, а гарантии со стороны США об обеспечении территориальной целостности остаются неопределенными.Ответ Европы на вопрос, что будет, если Украина проиграет, прост: "Не должна", заключает автор статьи.Полную версию статьи читайте на ИноСМИ>>>
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украина, владимир зеленский, нато, ес, европа
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, ЕВРОПА
В Европе раскрыли, как положение Украины влияет на авторитет Запада
The Economist: в Европе заявили, что поражение Киева уничтожит авторитет Запада
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ.
Европа готовится к худшему, ставя вопрос не "если", а "когда" в отношении поражения Украины в конфликте, пишет The Economist
.
Как отмечает издание, побежденная Украина уже не кажется Западу такой уж призрачной перспективой, но остается не менее пугающей. Поражение Украины стало бы унизительным для Запада, как в свое время был для Европы Суэцкий кризис 1956 года.
В течение двух лет оказывая поддержку Киеву, США и Европа поставили на кон свой авторитет. Россия и страны Глобального Юга, закрашивая на картах украинские области как новые российские регионы подтверждают идею, что "сила делает тебя правым". Как отметил бывший глава НАТО Джордж Робертсон: "Если Украина проиграет, что мировой порядок будут определять наши враги".
Последствия поражения Украины с точки зрения геополитики будут зависеть от формы мирного урегулирования. Возможно, изменится и форма Евросоюза: включение Украины в союз предполагало ее полную победу.
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Издание подчеркивает, что если Россия одержит "хотя бы полупобеду", то перемены для Европы будут навязаны более неприятными способами, а гарантии со стороны США об обеспечении территориальной целостности остаются неопределенными.
Ответ Европы на вопрос, что будет, если Украина проиграет, прост: "Не должна", заключает автор статьи.