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В Киеве рассчитывают на помощь Запада в закупках вооружения - 14.04.2024, ПРАЙМ
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В Киеве рассчитывают на помощь Запада в закупках вооружения
В Киеве рассчитывают на помощь Запада в закупках вооружения - 14.04.2024, ПРАЙМ
В Киеве рассчитывают на помощь Запада в закупках вооружения
На закупку вооружений в бюджете страны на этот год предусмотрено шесть миллиардов долларов, которых недостаточно для ВСУ, заявил министр по вопросам... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T23:16+0300
2024-04-14T23:16+0300
спецоперация на украине
украина
военная помощь украине
сша
запад
вооружение
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. На закупку вооружений в бюджете страны на этот год предусмотрено шесть миллиардов долларов, которых недостаточно для ВСУ, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Он пояснил, что из оборонного бюджета на 2024 год в 40 миллиардов долларов на закупку вооружения остается только шесть миллиардов, которой недостаточно, так как украинские производственные мощности втрое больше.По его словам, Киев ведет переговоры с иностранными партнерами о покупке за их счет изделий украинской военной промышленности, с последующей передачей этой техники на вооружение ВСУ. Financial Times в феврале сообщала, что конфликт опустошил европейские арсеналы и что во многих столицах стран Европы министров обороны информируют об иссякших запасах вооружений. Согласно изданию, склады и даже "свалки" остались абсолютно пустыми. Bloomberg ранее сообщало, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.Глава Rheinmetall Армин Паппергер рассказал в марте в интервью газете Rheinische Post о планах открыть на Украине завод стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall основала совместное предприятие с "Укроборонпромом".
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украина, военная помощь украине, сша, запад, вооружение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, военная помощь Украине, США, ЗАПАД, вооружение
23:16 14.04.2024
 
В Киеве рассчитывают на помощь Запада в закупках вооружения

В Киеве рассчитывают на помощь Запада при бюджете на вооружение в $6 миллиардов

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. На закупку вооружений в бюджете страны на этот год предусмотрено шесть миллиардов долларов, которых недостаточно для ВСУ, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
Он пояснил, что из оборонного бюджета на 2024 год в 40 миллиардов долларов на закупку вооружения остается только шесть миллиардов, которой недостаточно, так как украинские производственные мощности втрое больше.
По его словам, Киев ведет переговоры с иностранными партнерами о покупке за их счет изделий украинской военной промышленности, с последующей передачей этой техники на вооружение ВСУ.
Financial Times в феврале сообщала, что конфликт опустошил европейские арсеналы и что во многих столицах стран Европы министров обороны информируют об иссякших запасах вооружений. Согласно изданию, склады и даже "свалки" остались абсолютно пустыми.
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20:26
Bloomberg ранее сообщало, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.
Глава Rheinmetall Армин Паппергер рассказал в марте в интервью газете Rheinische Post о планах открыть на Украине завод стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall основала совместное предприятие с "Укроборонпромом".
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАвоенная помощь УкраинеСШАЗАПАДвооружение
 
 
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