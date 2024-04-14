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Солдат ВСУ сделал мрачное предсказание об исходе конфликта

Солдат ВСУ сделал мрачное предсказание об исходе конфликта - 14.04.2024, ПРАЙМ

Солдат ВСУ сделал мрачное предсказание об исходе конфликта

Солдат, который служит в рядах ВСУ, допустил возможность поражения в конфликте по причине нехватки вооружений, пишет издание Washington Post. | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T12:51+0300

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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Солдат, который служит в рядах ВСУ, допустил возможность поражения в конфликте по причине нехватки вооружений, пишет издание Washington Post.Как отмечается, несмотря на активное применение беспилотных летательных аппаратов, огромное значение на передовой имеет артиллерия.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Если мы не получим достаточно боеприпасов, то проиграем эту войну", — приводит издание мнение командира отряда обслуживания БПЛА в 45-й бригаде, который ведет разведку контролируемой Россией территории.Огромное количество дронов на поле боя означает, что оно "почти прозрачно с обеих сторон", отмечает другой военнослужащий подразделения. Его командир рассказал, что осенью прошлого года его подразделение могло свободно управлять своими дронами, уничтожая российские цели. Теперь же из-за помех они часто не могут перебросить их более чем на одну милю — экраны становятся серыми.В публикации также говорится, что дешевые дроны, которые активно применяют обе противоборствующие стороны, изменили современный конфликт. Такого же мнения придерживается и начальник штаба BRINC Drones Эндрю Коте. Эксперт сравнил влияние беспилотников на ход боевых действий с применением танков в Первой мировой войне.Ранее издание Time сообщало, что в 2024 году Украину фактически разделят на части. По мнению авторов, если ВСУ не решит проблемы с вооружениями и кадрами, то не только не вернет отошедшие к России территории, но и потеряет новые. Как писало Daily Express, в США осознают, что ради завершения конфликта Киеву, вопреки желанию Владимира Зеленского, придется пойти на территориальные уступки.

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