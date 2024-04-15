https://1prime.ru/20240415/berdyansk-847389264.html

Украинские войска атаковали Бердянск ракетами

Украинские войска атаковали Бердянск ракетами - 15.04.2024, ПРАЙМ

Украинские войска атаковали Бердянск ракетами

ВСУ совершили атаку на Бердянск в Запорожской области, сообщает горадминистрация в официальном Telegram-канале. | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T12:26+0300

2024-04-15T12:26+0300

2024-04-15T12:26+0300

спецоперация на украине

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - ПРАЙМ. ВСУ совершили атаку на Бердянск в Запорожской области, сообщает горадминистрация в официальном Telegram-канале.По предварительным данным, системам противовоздушной обороны удалось сбить две ракеты Storm Shadow.Сообщается, что в Бердянске около 11.30 прозвучали взрывы. Информация уточняется.Украинские войска постоянно пытаются обстреливать российские регионы беспилотниками и ракетами, в том числе поставленными Киеву Западом. Ранее ВСУ подвергли обстрелу Запорожскую АЭС в Энергодаре.Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года наряду с ДНР, ЛНР и Херсонской областью. Там прошли соответствующие референдумы, в Запорожской области за присоединение к РФ проголосовали 93,11 процента. 30 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал с главами регионов договора о вхождении в состав России.

https://1prime.ru/20240411/terakt-847316940.html

запорожская область

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запорожская область