https://1prime.ru/20240415/berdyansk-847389264.html
Украинские войска атаковали Бердянск ракетами
Украинские войска атаковали Бердянск ракетами - 15.04.2024, ПРАЙМ
Украинские войска атаковали Бердянск ракетами
ВСУ совершили атаку на Бердянск в Запорожской области, сообщает горадминистрация в официальном Telegram-канале. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T12:26+0300
2024-04-15T12:26+0300
2024-04-15T12:26+0300
спецоперация на украине
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/img/82178/94/821789413_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0e164b3d5cd61538af385ffcd6d8dbbf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - ПРАЙМ. ВСУ совершили атаку на Бердянск в Запорожской области, сообщает горадминистрация в официальном Telegram-канале.По предварительным данным, системам противовоздушной обороны удалось сбить две ракеты Storm Shadow.Сообщается, что в Бердянске около 11.30 прозвучали взрывы. Информация уточняется.Украинские войска постоянно пытаются обстреливать российские регионы беспилотниками и ракетами, в том числе поставленными Киеву Западом. Ранее ВСУ подвергли обстрелу Запорожскую АЭС в Энергодаре.Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года наряду с ДНР, ЛНР и Херсонской областью. Там прошли соответствующие референдумы, в Запорожской области за присоединение к РФ проголосовали 93,11 процента. 30 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал с главами регионов договора о вхождении в состав России.
https://1prime.ru/20240411/terakt-847316940.html
запорожская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82178/94/821789413_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_555c2369d3eccfb9e27bd2e55c7d666c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область
Спецоперация на Украине, Запорожская область
Украинские войска атаковали Бердянск ракетами
ВСУ атаковали Бердянск, предварительно сбито две Storm Shadow
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - ПРАЙМ. ВСУ совершили атаку на Бердянск в Запорожской области, сообщает горадминистрация в официальном Telegram-канале.
По предварительным данным, системам противовоздушной обороны удалось сбить две ракеты Storm Shadow.
Сообщается, что в Бердянске около 11.30 прозвучали взрывы. Информация уточняется.
Украинские войска постоянно пытаются обстреливать российские регионы беспилотниками и ракетами, в том числе поставленными Киеву Западом. Ранее ВСУ подвергли обстрелу Запорожскую АЭС в Энергодаре.
ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке
Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года наряду с ДНР, ЛНР и Херсонской областью. Там прошли соответствующие референдумы, в Запорожской области за присоединение к РФ проголосовали 93,11 процента. 30 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал с главами регионов договора о вхождении в состав России.