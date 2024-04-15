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В Британии рассказали, почему не помогают Украине сбивать дроны
В Британии рассказали, почему не помогают Украине сбивать дроны - 15.04.2024, ПРАЙМ
В Британии рассказали, почему не помогают Украине сбивать дроны
Великобритания не предоставляет прямую поддержку Украине в борьбе с беспилотниками, как это было сделано британскими ВВС во время атаки Ирана на Израиль, так... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T14:07+0300
2024-04-15T14:07+0300
2024-04-15T14:07+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Великобритания не предоставляет прямую поддержку Украине в борьбе с беспилотниками, как это было сделано британскими ВВС во время атаки Ирана на Израиль, так как опасается эскалации конфликта. Об этом в эфире радиостанции LBC сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон."Если вы хотите избежать эскалации в плане более широкомасштабной войны в Европе, я думаю, что та вещь, которую стоит действительно избегать, - это прямое вступление войск НАТО в бой с российскими войсками. Это будет представлять опасность эскалации", — отметил он.Ранее сообщалось, что ВВС Великобритании перебросили несколько истребителей в ближневосточный регион для защиты своих миссий и воздушного пространства от иранских атак.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в свою очередь заявил, что британские ВВС сбили несколько иранских беспилотников во время атаки на Израиль.Кэмерон также подчеркнул, что Украине необходима поддержка в виде более эффективных систем противовоздушной обороны, поэтому союзникам необходимо нарастить объемы финансовой помощи и поставки вооружений Киеву.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Новости, ДРОНЫ
В Британии рассказали, почему не помогают Украине сбивать дроны
Кэмерон: Британия не сбивает дроны над Украиной, как над Израилем, из-за риска эскалации
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Великобритания не предоставляет прямую поддержку Украине в борьбе с беспилотниками, как это было сделано британскими ВВС во время атаки Ирана на Израиль, так как опасается эскалации конфликта. Об этом в эфире радиостанции LBC сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
"Если вы хотите избежать эскалации в плане более широкомасштабной войны в Европе, я думаю, что та вещь, которую стоит действительно избегать, - это прямое вступление войск НАТО в бой с российскими войсками. Это будет представлять опасность эскалации", — отметил он.
Ранее сообщалось, что ВВС Великобритании перебросили несколько истребителей в ближневосточный регион для защиты своих миссий и воздушного пространства от иранских атак.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в свою очередь заявил, что британские ВВС сбили несколько иранских беспилотников во время атаки на Израиль.
Кэмерон также подчеркнул, что Украине необходима поддержка в виде более эффективных систем противовоздушной обороны, поэтому союзникам необходимо нарастить объемы финансовой помощи и поставки вооружений Киеву.
В Кремле выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке