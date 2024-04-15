Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии рассказали, почему не помогают Украине сбивать дроны - 15.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240415/drony-847392080.html
В Британии рассказали, почему не помогают Украине сбивать дроны
В Британии рассказали, почему не помогают Украине сбивать дроны - 15.04.2024, ПРАЙМ
В Британии рассказали, почему не помогают Украине сбивать дроны
Великобритания не предоставляет прямую поддержку Украине в борьбе с беспилотниками, как это было сделано британскими ВВС во время атаки Ирана на Израиль, так... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T14:07+0300
2024-04-15T14:07+0300
спецоперация на украине
украина
великобритания
новости
дроны
https://cdnn.1prime.ru/img/79595/77/795957786_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_dae10c8110e24b1e527dec091f37e943.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Великобритания не предоставляет прямую поддержку Украине в борьбе с беспилотниками, как это было сделано британскими ВВС во время атаки Ирана на Израиль, так как опасается эскалации конфликта. Об этом в эфире радиостанции LBC сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон."Если вы хотите избежать эскалации в плане более широкомасштабной войны в Европе, я думаю, что та вещь, которую стоит действительно избегать, - это прямое вступление войск НАТО в бой с российскими войсками. Это будет представлять опасность эскалации", — отметил он.Ранее сообщалось, что ВВС Великобритании перебросили несколько истребителей в ближневосточный регион для защиты своих миссий и воздушного пространства от иранских атак.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в свою очередь заявил, что британские ВВС сбили несколько иранских беспилотников во время атаки на Израиль.Кэмерон также подчеркнул, что Украине необходима поддержка в виде более эффективных систем противовоздушной обороны, поэтому союзникам необходимо нарастить объемы финансовой помощи и поставки вооружений Киеву.
https://1prime.ru/20240415/peskov-847388509.html
украина
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79595/77/795957786_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2e55586f364382e1a4003abbd2b972cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, великобритания, новости, дроны
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Новости, ДРОНЫ
14:07 15.04.2024
 
В Британии рассказали, почему не помогают Украине сбивать дроны

Кэмерон: Британия не сбивает дроны над Украиной, как над Израилем, из-за риска эскалации

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкВстреча участников саммита G20 с представителями Business 20 и Labour 20
Встреча участников саммита G20 с представителями Business 20 и Labour 20
© Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Великобритания не предоставляет прямую поддержку Украине в борьбе с беспилотниками, как это было сделано британскими ВВС во время атаки Ирана на Израиль, так как опасается эскалации конфликта. Об этом в эфире радиостанции LBC сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
"Если вы хотите избежать эскалации в плане более широкомасштабной войны в Европе, я думаю, что та вещь, которую стоит действительно избегать, - это прямое вступление войск НАТО в бой с российскими войсками. Это будет представлять опасность эскалации", — отметил он.
Ранее сообщалось, что ВВС Великобритании перебросили несколько истребителей в ближневосточный регион для защиты своих миссий и воздушного пространства от иранских атак.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в свою очередь заявил, что британские ВВС сбили несколько иранских беспилотников во время атаки на Израиль.
Кэмерон также подчеркнул, что Украине необходима поддержка в виде более эффективных систем противовоздушной обороны, поэтому союзникам необходимо нарастить объемы финансовой помощи и поставки вооружений Киеву.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
В Кремле выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
12:05
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯНовостиДРОНЫ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала