https://1prime.ru/20240415/kredit-847399754.html
В России составили портрет банковского заемщика
В России составили портрет банковского заемщика - 15.04.2024, ПРАЙМ
В России составили портрет банковского заемщика
35-летние мужчины со средним доходом в 107 тысяч рублей чаще всего в 2024 году оформляли банковские кредиты, сообщает издание "Газета.Ru" с опорой на... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T17:29+0300
2024-04-15T17:29+0300
2024-04-15T17:29+0300
россия
банки
кредит
заемщики
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. 35-летние мужчины со средним доходом в 107 тысяч рублей чаще всего в 2024 году оформляли банковские кредиты, сообщает издание "Газета.Ru" с опорой на исследования сервиса Банки.ру.Так, согласно материалу статьи, более половины заемщиков, которые взяли кредит в банке в январе-марте текущего года, имеют среднее образование. Кроме того, они состоят либо в официальном, либо в гражданском браке, при этом не имея детей. Кроме того, отмечается, что три четверти взявших заем граждан работают по трудовому договору и имели стаж до 10 лет.Как подчеркивают авторы статьи, чаще всего заемщики брали кредиты на срок от 2 до 5 лет, причем самыми популярными целями стали получение денег наличными (83,5% заемщиков), рефинансирование имеющегося кредита (меньше 13%), покупка автомобиля (4%).Ранее 14 апреля сообщалось, что российские банки ужесточили требования по выдаче ипотеки. Отмечалось, что банки стали чаще отказывать потенциальным заемщикам из-за возможных долгов.
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россия, банки, кредит, заемщики
РОССИЯ, Банки, кредит, заемщики
В России составили портрет банковского заемщика
Газета.Ru: чаще всего банковские займы в РФ берут мужчины в возрасте 35 лет
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ.
35-летние мужчины со средним доходом в 107 тысяч рублей чаще всего в 2024 году оформляли банковские кредиты, сообщает
издание "Газета.Ru" с опорой на исследования сервиса Банки.ру
.
Так, согласно материалу статьи, более половины заемщиков, которые взяли кредит в банке в январе-марте текущего года, имеют среднее образование. Кроме того, они состоят либо в официальном, либо в гражданском браке, при этом не имея детей.
Кроме того, отмечается, что три четверти взявших заем граждан работают по трудовому договору и имели стаж до 10 лет.
Как подчеркивают авторы статьи, чаще всего заемщики брали кредиты на срок от 2 до 5 лет, причем самыми популярными целями стали получение денег наличными (83,5% заемщиков), рефинансирование имеющегося кредита (меньше 13%), покупка автомобиля (4%).
Ранее 14 апреля сообщалось, что российские банки ужесточили требования по выдаче ипотеки. Отмечалось, что банки стали чаще отказывать потенциальным заемщикам из-за возможных долгов.
Банки ужесточили требования к заемщикам ипотеки