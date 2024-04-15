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ВС России ударили по французским наемникам в Славянске, заявили в подполье

ВС России ударили по французским наемникам в Славянске, заявили в подполье - 15.04.2024, ПРАЙМ

ВС России ударили по французским наемникам в Славянске, заявили в подполье

Российская армия нанесла удар по расположению французских наемников в городе Славянск, который находится под контролем Украины. Об этом агентству РИА Новости со | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T08:49+0300

2024-04-15T08:49+0300

2024-04-15T08:49+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российская армия нанесла удар по расположению французских наемников в городе Славянск, который находится под контролем Украины. Об этом агентству РИА Новости со ссылкой на коллег заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."По сообщениям от наших товарищей, прилетело в "располагу", где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам", — отметил Лебедев.По словам координатора подполья, город был частично заблокирован военными, а на улицах проходит массовая проверка документов и смартфонов. Также сообщается, что из города Павлограда прибыли несколько машин скорой помощи.Ранее в январе российские войска уничтожили пункт временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, в составе которых преобладали французы. Общее число уничтоженных боевиков составило более 60 человек.В марте нынешнего года Минобороны России сообщило, что за время проведения специальной военной операции на Украину прибыли из-за рубежа свыше 13,3 тысячи наемников. За этот период были ликвидированы 5962 боевика.Лидером по числу убитых наемников, по данным Минобороны, стала Польша, откуда приехали 2960 боевиков, ликвидированы 1497. Второе место занимает Грузия с 1042 приехавшими и 561 убитым.

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