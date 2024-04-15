https://1prime.ru/20240415/oruzhie-847389382.html

В России могут запретить иностранцам приобретать оружие

В России могут запретить иностранцам приобретать оружие - 15.04.2024, ПРАЙМ

В России могут запретить иностранцам приобретать оружие

В Государственную Думу внесли законопроект о запрете покупки иностранными гражданами оружия на территории России, инциаторами проекта выступили депутаты от... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T12:27+0300

2024-04-15T12:27+0300

2024-04-15T12:27+0300

россия

госдума

оружие

иностранцы

https://cdnn.1prime.ru/img/84247/42/842474243_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_7b7546b3d4c571635db87ae735ac376e.jpg

МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли законопроект о запрете покупки иностранными гражданами оружия на территории России, инциаторами проекта выступили депутаты от фракции КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов.Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе."Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ "Об оружии" (далее - Федеральный закон № 150-ФЗ) изменения, предусматривающие установление запрета на приобретение оружия иностранными гражданами", - следует из пояснительной записки к проекту. Кроме того, инициаторы отмечают, что оружие представляет собой источник повышенной опасности, оно предназначено для поражения живой цели. Поэтому, по их словам, для беспечения безопасности граждан нужно ужесточить оборот оружия в стране.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, оружие, иностранцы