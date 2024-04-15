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В России могут запретить иностранцам приобретать оружие
В России могут запретить иностранцам приобретать оружие - 15.04.2024, ПРАЙМ
В России могут запретить иностранцам приобретать оружие
В Государственную Думу внесли законопроект о запрете покупки иностранными гражданами оружия на территории России, инциаторами проекта выступили депутаты от... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T12:27+0300
2024-04-15T12:27+0300
2024-04-15T12:27+0300
россия
госдума
оружие
иностранцы
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МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли законопроект о запрете покупки иностранными гражданами оружия на территории России, инциаторами проекта выступили депутаты от фракции КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов.Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе."Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ "Об оружии" (далее - Федеральный закон № 150-ФЗ) изменения, предусматривающие установление запрета на приобретение оружия иностранными гражданами", - следует из пояснительной записки к проекту. Кроме того, инициаторы отмечают, что оружие представляет собой источник повышенной опасности, оно предназначено для поражения живой цели. Поэтому, по их словам, для беспечения безопасности граждан нужно ужесточить оборот оружия в стране.
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россия, госдума, оружие, иностранцы
РОССИЯ, Госдума, оружие, иностранцы
В России могут запретить иностранцам приобретать оружие
В Госдуму внесен проект о запрете на покупку оружия иностранцами в России
МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли законопроект о запрете покупки иностранными гражданами оружия на территории России, инциаторами проекта выступили депутаты от фракции КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов.
Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ "Об оружии" (далее - Федеральный закон № 150-ФЗ) изменения, предусматривающие установление запрета на приобретение оружия иностранными гражданами", - следует из пояснительной записки к проекту.
Кроме того, инициаторы отмечают, что оружие представляет собой источник повышенной опасности, оно предназначено для поражения живой цели. Поэтому, по их словам, для беспечения безопасности граждан нужно ужесточить оборот оружия в стране.