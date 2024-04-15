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Названа категория граждан, чьи пенсии растут быстрее всех - 15.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240415/pensii-847388824.html
Названа категория граждан, чьи пенсии растут быстрее всех
Названа категория граждан, чьи пенсии растут быстрее всех - 15.04.2024, ПРАЙМ
Названа категория граждан, чьи пенсии растут быстрее всех
Впервые за последние года разрыв между пенсиями работающих и неработающих граждан может снизиться до 5,6 тысяч рублей, следует из статистики Соцфонда, которую... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T12:15+0300
2024-04-15T12:15+0300
экономика
пенсии
пенсионеры
выход на пенсию
индексация пенсий
работающие пенсионеры
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МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Впервые за последние года разрыв между пенсиями работающих и неработающих граждан может снизиться до 5,6 тысяч рублей, следует из статистики Соцфонда, которую изучили "Известия". Это объясняется развитием пенсионной системы и распространением схемы с увольнением и приемом на работу пожилых граждан.За 2023 год пенсии по старости работающих граждан выросли с 15,9 тысяч до 17,9 тысяч рублей, то есть почти на 13%. Выплаты незанятым гражданам за тот же период выросли на 8% - с 21,8 тысяч до 23,5 тысяч. Таким образом, разрыв между работающими и неработающими пенсионерами снизился впервые за как минимум 2,5 года.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПри этом страховые пенсии в России индексируют только неработающим. В начале текущего года выплаты выросли на 7,5%, в 2023-м — на 4,8%, а в 2022-м их повышали дважды — на 8,6% в январе и 10% в июне, напоминает издание.Увеличение выплат работающим пенсионерам опережающими темпами может быть связано с изменением возрастной структуры – выплаты у тех, кто вышел на заслуженный отдых позже, оказываются выше благодаря стажу и накопленным пенсионным баллам. Кроме того, на пенсию выходят и более молодые категории граждан, которым полагаются увеличенные выплаты за счет надбавок (например, "северных"). Если они по состоянию здоровья могут работать на пенсии, это тоже влияет на структуру выплат.Не менее важны и личные устремления пенсионеров, которые все чаще прибегают к схеме временного увольнения, а затем возвращения на рабочее место. По закону после увольнения выплаты индексируются им в полном размере. Затем, после возвращения к трудовой деятельности, надбавку не отнимают. Прибавка, по словам спикера издания Людмилы Ивановой-Швец из РЭУ им. Г.В.Плеханоав, может составить 5-15 тысяч рублей. Это значимые суммы для пенсионеров.По мнению спикеров "Известий", разница в пенсиях будет сокращаться и впредь, до окончания переходного периода пенсионной реформы в 2028 году. При этом экономика заинтересована в сохранении рабочих мест для пожилых работников.
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пенсии, пенсионеры, выход на пенсию, индексация пенсий, работающие пенсионеры
Экономика, Пенсии, пенсионеры, выход на пенсию, индексация пенсий, работающие пенсионеры
12:15 15.04.2024
 
Названа категория граждан, чьи пенсии растут быстрее всех

"Известия": пенсии работающим растут быстрее и уже догоняют выплаты незанятым гражданам

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Впервые за последние года разрыв между пенсиями работающих и неработающих граждан может снизиться до 5,6 тысяч рублей, следует из статистики Соцфонда, которую изучили "Известия". Это объясняется развитием пенсионной системы и распространением схемы с увольнением и приемом на работу пожилых граждан.
За 2023 год пенсии по старости работающих граждан выросли с 15,9 тысяч до 17,9 тысяч рублей, то есть почти на 13%. Выплаты незанятым гражданам за тот же период выросли на 8% - с 21,8 тысяч до 23,5 тысяч. Таким образом, разрыв между работающими и неработающими пенсионерами снизился впервые за как минимум 2,5 года.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
При этом страховые пенсии в России индексируют только неработающим. В начале текущего года выплаты выросли на 7,5%, в 2023-м — на 4,8%, а в 2022-м их повышали дважды — на 8,6% в январе и 10% в июне, напоминает издание.
Увеличение выплат работающим пенсионерам опережающими темпами может быть связано с изменением возрастной структуры – выплаты у тех, кто вышел на заслуженный отдых позже, оказываются выше благодаря стажу и накопленным пенсионным баллам. Кроме того, на пенсию выходят и более молодые категории граждан, которым полагаются увеличенные выплаты за счет надбавок (например, "северных"). Если они по состоянию здоровья могут работать на пенсии, это тоже влияет на структуру выплат.
Не менее важны и личные устремления пенсионеров, которые все чаще прибегают к схеме временного увольнения, а затем возвращения на рабочее место. По закону после увольнения выплаты индексируются им в полном размере. Затем, после возвращения к трудовой деятельности, надбавку не отнимают. Прибавка, по словам спикера издания Людмилы Ивановой-Швец из РЭУ им. Г.В.Плеханоав, может составить 5-15 тысяч рублей. Это значимые суммы для пенсионеров.
Города мира. Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
Финнов предупредили о неизбежном сокращении пенсий
10 апреля, 13:09
По мнению спикеров "Известий", разница в пенсиях будет сокращаться и впредь, до окончания переходного периода пенсионной реформы в 2028 году. При этом экономика заинтересована в сохранении рабочих мест для пожилых работников.
 
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