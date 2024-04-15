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Названа категория граждан, чьи пенсии растут быстрее всех

Названа категория граждан, чьи пенсии растут быстрее всех - 15.04.2024, ПРАЙМ

Названа категория граждан, чьи пенсии растут быстрее всех

Впервые за последние года разрыв между пенсиями работающих и неработающих граждан может снизиться до 5,6 тысяч рублей, следует из статистики Соцфонда, которую... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T12:15+0300

2024-04-15T12:15+0300

2024-04-15T12:15+0300

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МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Впервые за последние года разрыв между пенсиями работающих и неработающих граждан может снизиться до 5,6 тысяч рублей, следует из статистики Соцфонда, которую изучили "Известия". Это объясняется развитием пенсионной системы и распространением схемы с увольнением и приемом на работу пожилых граждан.За 2023 год пенсии по старости работающих граждан выросли с 15,9 тысяч до 17,9 тысяч рублей, то есть почти на 13%. Выплаты незанятым гражданам за тот же период выросли на 8% - с 21,8 тысяч до 23,5 тысяч. Таким образом, разрыв между работающими и неработающими пенсионерами снизился впервые за как минимум 2,5 года.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПри этом страховые пенсии в России индексируют только неработающим. В начале текущего года выплаты выросли на 7,5%, в 2023-м — на 4,8%, а в 2022-м их повышали дважды — на 8,6% в январе и 10% в июне, напоминает издание.Увеличение выплат работающим пенсионерам опережающими темпами может быть связано с изменением возрастной структуры – выплаты у тех, кто вышел на заслуженный отдых позже, оказываются выше благодаря стажу и накопленным пенсионным баллам. Кроме того, на пенсию выходят и более молодые категории граждан, которым полагаются увеличенные выплаты за счет надбавок (например, "северных"). Если они по состоянию здоровья могут работать на пенсии, это тоже влияет на структуру выплат.Не менее важны и личные устремления пенсионеров, которые все чаще прибегают к схеме временного увольнения, а затем возвращения на рабочее место. По закону после увольнения выплаты индексируются им в полном размере. Затем, после возвращения к трудовой деятельности, надбавку не отнимают. Прибавка, по словам спикера издания Людмилы Ивановой-Швец из РЭУ им. Г.В.Плеханоав, может составить 5-15 тысяч рублей. Это значимые суммы для пенсионеров.По мнению спикеров "Известий", разница в пенсиях будет сокращаться и впредь, до окончания переходного периода пенсионной реформы в 2028 году. При этом экономика заинтересована в сохранении рабочих мест для пожилых работников.

https://1prime.ru/20240410/pensii-847263498.html

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пенсии, пенсионеры, выход на пенсию, индексация пенсий, работающие пенсионеры