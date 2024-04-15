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В "Почте России" появилась возможность пополнения карт по номеру телефона

В "Почте России" появилась возможность пополнения карт по номеру телефона - 15.04.2024, ПРАЙМ

В "Почте России" появилась возможность пополнения карт по номеру телефона

Сервис пополнения карт банков Молдавии, Таджикистана и Киргизии появился в отделениях "Почты России", сообщила компания. | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T14:14+0300

2024-04-15T14:14+0300

2024-04-15T14:26+0300

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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Сервис пополнения карт банков Молдавии, Таджикистана и Киргизии появился в отделениях "Почты России", сообщила компания. "В более чем 30 тысяч отделений "Почты" теперь можно по номеру телефона пополнить карты банков Молдовы, Таджикистана и Киргизии. Для того чтобы перевести средства, достаточно сообщить оператору страну и банк, в котором открыт счет, а также привязанный к нему номер мобильного телефона", — говорится в сообщении. После приема денежных средств в почтовом отделении перевод сразу поступит на карту получателя. Отмечается, что денежные переводы в Киргизию на карту платежной системы Elcart будут проходить без комиссии, во всех остальных случаях комиссия будет минимальной. "Для многих отделение почты расположено значительно ближе, чем отделение банка. Процедура оформления перевода очень простая, деньги поступают на счет мгновенно, все это существенно экономит время. Мы рассчитываем, что сервис будет популярен среди клиентов", — приводится в сообщении комментарий директора "Продуктовой фабрики" "Почты России" Антона Нечаева. В компании также напомнили, что в 2023 году в почтовых отделениях стала доступна услуга пополнения карт Армении и Киргизии по номеру банковской карты. Также "Почта России" предоставляет сервис международных денежных переводов в Армению, Киргизию, Белоруссию, Молдавию, Таджикистан, Монголию, Сербию, Абхазию.

https://1prime.ru/20240401/pochta-846939798.html

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