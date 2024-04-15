Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Почте России" появилась возможность пополнения карт по номеру телефона - 15.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240415/pochta-rossii-847392756.html
В "Почте России" появилась возможность пополнения карт по номеру телефона
В "Почте России" появилась возможность пополнения карт по номеру телефона - 15.04.2024, ПРАЙМ
В "Почте России" появилась возможность пополнения карт по номеру телефона
Сервис пополнения карт банков Молдавии, Таджикистана и Киргизии появился в отделениях "Почты России", сообщила компания. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T14:14+0300
2024-04-15T14:26+0300
почта россии
карта
номер телефона
молдавия
киргизия
таджикистан
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/11/842491131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c47c6ef23cfddd74cd54f8923f6db72.jpg
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Сервис пополнения карт банков Молдавии, Таджикистана и Киргизии появился в отделениях "Почты России", сообщила компания. "В более чем 30 тысяч отделений "Почты" теперь можно по номеру телефона пополнить карты банков Молдовы, Таджикистана и Киргизии. Для того чтобы перевести средства, достаточно сообщить оператору страну и банк, в котором открыт счет, а также привязанный к нему номер мобильного телефона", — говорится в сообщении. После приема денежных средств в почтовом отделении перевод сразу поступит на карту получателя. Отмечается, что денежные переводы в Киргизию на карту платежной системы Elcart будут проходить без комиссии, во всех остальных случаях комиссия будет минимальной. "Для многих отделение почты расположено значительно ближе, чем отделение банка. Процедура оформления перевода очень простая, деньги поступают на счет мгновенно, все это существенно экономит время. Мы рассчитываем, что сервис будет популярен среди клиентов", — приводится в сообщении комментарий директора "Продуктовой фабрики" "Почты России" Антона Нечаева. В компании также напомнили, что в 2023 году в почтовых отделениях стала доступна услуга пополнения карт Армении и Киргизии по номеру банковской карты. Также "Почта России" предоставляет сервис международных денежных переводов в Армению, Киргизию, Белоруссию, Молдавию, Таджикистан, Монголию, Сербию, Абхазию.
https://1prime.ru/20240401/pochta-846939798.html
молдавия
киргизия
таджикистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/11/842491131_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f883be145d05636492d4d6fe511dc5df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
почта россии, карта, номер телефона, молдавия, киргизия, таджикистан
Почта России, карта, номер телефона, МОЛДАВИЯ, КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН
14:14 15.04.2024 (обновлено: 14:26 15.04.2024)
 
В "Почте России" появилась возможность пополнения карт по номеру телефона

Карты банков ряда стран СНГ можно пополнить по номеру телефона на "Почте России"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтенд ФГУП "Почта России"
Стенд ФГУП Почта России - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Сервис пополнения карт банков Молдавии, Таджикистана и Киргизии появился в отделениях "Почты России", сообщила компания.
"В более чем 30 тысяч отделений "Почты" теперь можно по номеру телефона пополнить карты банков Молдовы, Таджикистана и Киргизии. Для того чтобы перевести средства, достаточно сообщить оператору страну и банк, в котором открыт счет, а также привязанный к нему номер мобильного телефона", — говорится в сообщении.
После приема денежных средств в почтовом отделении перевод сразу поступит на карту получателя. Отмечается, что денежные переводы в Киргизию на карту платежной системы Elcart будут проходить без комиссии, во всех остальных случаях комиссия будет минимальной.
"Для многих отделение почты расположено значительно ближе, чем отделение банка. Процедура оформления перевода очень простая, деньги поступают на счет мгновенно, все это существенно экономит время. Мы рассчитываем, что сервис будет популярен среди клиентов", — приводится в сообщении комментарий директора "Продуктовой фабрики" "Почты России" Антона Нечаева.
Стенд ФГУП Почта России - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
Чистый убыток "Почты России" сократился почти в четыре раза
1 апреля, 14:36
В компании также напомнили, что в 2023 году в почтовых отделениях стала доступна услуга пополнения карт Армении и Киргизии по номеру банковской карты. Также "Почта России" предоставляет сервис международных денежных переводов в Армению, Киргизию, Белоруссию, Молдавию, Таджикистан, Монголию, Сербию, Абхазию.
 
Почта Россиикартаномер телефонаМОЛДАВИЯКИРГИЗИЯТАДЖИКИСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала