Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше зафиксировали всплеск судебных дел против украинцев - 15.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240415/polsha--847400874.html
В Польше зафиксировали всплеск судебных дел против украинцев
В Польше зафиксировали всплеск судебных дел против украинцев - 15.04.2024, ПРАЙМ
В Польше зафиксировали всплеск судебных дел против украинцев
В Польше в 2022 году осудили в пять раз больше граждан Украины, чем двумя годами ранее, сообщает министерство юстиции. При этом отмечается, что в 2020 году в... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T18:30+0300
2024-04-15T18:30+0300
спецоперация на украине
украинцы
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
ВАРШАВА, 15 апр – ПРАЙМ. В Польше в 2022 году осудили в пять раз больше граждан Украины, чем двумя годами ранее, сообщает министерство юстиции. При этом отмечается, что в 2020 году в стране находилось около трехсот тысяч граждан Украины, а в 2022-м – около полутора миллиона."В 2020 году в Польше было осуждено более семи тысяч граждан Украины за совершенные преступления, а в 2022-м - уже почти 37 тысяч", - говорится в сообщении ведомства.В сейме республики обсуждают ратификацию протокола, призванного обеспечить эффективное привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления, за которые грозит штраф или общественные работы. Парламентарии признали, что разрабатывают его именно под украинцев. По данным ООН, число беженцев из Украины с момента начала специальной военной операции превысило десять миллионов. Больше половины из них приняла Польша. Чиновники Еврокомиссии предупреждали, что украинские беженцы останутся в европейских странах надолго.Также Польша - один из лидеров по объемам военной помощи Украине. Однако страны близки к конфликту из-за протестов польских фермеров против поставок украинского дешевого зерна.
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украинцы, польша
Спецоперация на Украине, украинцы, Польша
18:30 15.04.2024
 
В Польше зафиксировали всплеск судебных дел против украинцев

В Польше в 2022 году было осуждено в 5 раз больше украинцев, чем ы 2020-м

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 15 апр – ПРАЙМ. В Польше в 2022 году осудили в пять раз больше граждан Украины, чем двумя годами ранее, сообщает министерство юстиции. При этом отмечается, что в 2020 году в стране находилось около трехсот тысяч граждан Украины, а в 2022-м – около полутора миллиона.
"В 2020 году в Польше было осуждено более семи тысяч граждан Украины за совершенные преступления, а в 2022-м - уже почти 37 тысяч", - говорится в сообщении ведомства.
В сейме республики обсуждают ратификацию протокола, призванного обеспечить эффективное привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления, за которые грозит штраф или общественные работы. Парламентарии признали, что разрабатывают его именно под украинцев.
По данным ООН, число беженцев из Украины с момента начала специальной военной операции превысило десять миллионов. Больше половины из них приняла Польша. Чиновники Еврокомиссии предупреждали, что украинские беженцы останутся в европейских странах надолго.
Также Польша - один из лидеров по объемам военной помощи Украине. Однако страны близки к конфликту из-за протестов польских фермеров против поставок украинского дешевого зерна.
 
Спецоперация на УкраинеукраинцыПольша
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала