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В Польше зафиксировали всплеск судебных дел против украинцев

В Польше зафиксировали всплеск судебных дел против украинцев - 15.04.2024, ПРАЙМ

В Польше зафиксировали всплеск судебных дел против украинцев

В Польше в 2022 году осудили в пять раз больше граждан Украины, чем двумя годами ранее, сообщает министерство юстиции. При этом отмечается, что в 2020 году в... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T18:30+0300

2024-04-15T18:30+0300

2024-04-15T18:30+0300

спецоперация на украине

украинцы

польша

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ВАРШАВА, 15 апр – ПРАЙМ. В Польше в 2022 году осудили в пять раз больше граждан Украины, чем двумя годами ранее, сообщает министерство юстиции. При этом отмечается, что в 2020 году в стране находилось около трехсот тысяч граждан Украины, а в 2022-м – около полутора миллиона."В 2020 году в Польше было осуждено более семи тысяч граждан Украины за совершенные преступления, а в 2022-м - уже почти 37 тысяч", - говорится в сообщении ведомства.В сейме республики обсуждают ратификацию протокола, призванного обеспечить эффективное привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления, за которые грозит штраф или общественные работы. Парламентарии признали, что разрабатывают его именно под украинцев. По данным ООН, число беженцев из Украины с момента начала специальной военной операции превысило десять миллионов. Больше половины из них приняла Польша. Чиновники Еврокомиссии предупреждали, что украинские беженцы останутся в европейских странах надолго.Также Польша - один из лидеров по объемам военной помощи Украине. Однако страны близки к конфликту из-за протестов польских фермеров против поставок украинского дешевого зерна.

польша

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украинцы, польша