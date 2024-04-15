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В Польше зафиксировали всплеск судебных дел против украинцев
В Польше зафиксировали всплеск судебных дел против украинцев - 15.04.2024, ПРАЙМ
В Польше зафиксировали всплеск судебных дел против украинцев
В Польше в 2022 году осудили в пять раз больше граждан Украины, чем двумя годами ранее, сообщает министерство юстиции. При этом отмечается, что в 2020 году в... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T18:30+0300
2024-04-15T18:30+0300
2024-04-15T18:30+0300
спецоперация на украине
украинцы
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ВАРШАВА, 15 апр – ПРАЙМ. В Польше в 2022 году осудили в пять раз больше граждан Украины, чем двумя годами ранее, сообщает министерство юстиции. При этом отмечается, что в 2020 году в стране находилось около трехсот тысяч граждан Украины, а в 2022-м – около полутора миллиона."В 2020 году в Польше было осуждено более семи тысяч граждан Украины за совершенные преступления, а в 2022-м - уже почти 37 тысяч", - говорится в сообщении ведомства.В сейме республики обсуждают ратификацию протокола, призванного обеспечить эффективное привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления, за которые грозит штраф или общественные работы. Парламентарии признали, что разрабатывают его именно под украинцев. По данным ООН, число беженцев из Украины с момента начала специальной военной операции превысило десять миллионов. Больше половины из них приняла Польша. Чиновники Еврокомиссии предупреждали, что украинские беженцы останутся в европейских странах надолго.Также Польша - один из лидеров по объемам военной помощи Украине. Однако страны близки к конфликту из-за протестов польских фермеров против поставок украинского дешевого зерна.
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украинцы, польша
Спецоперация на Украине, украинцы, Польша
В Польше зафиксировали всплеск судебных дел против украинцев
В Польше в 2022 году было осуждено в 5 раз больше украинцев, чем ы 2020-м
ВАРШАВА, 15 апр – ПРАЙМ. В Польше в 2022 году осудили в пять раз больше граждан Украины, чем двумя годами ранее, сообщает министерство юстиции. При этом отмечается, что в 2020 году в стране находилось около трехсот тысяч граждан Украины, а в 2022-м – около полутора миллиона.
"В 2020 году в Польше было осуждено более семи тысяч граждан Украины за совершенные преступления, а в 2022-м - уже почти 37 тысяч", - говорится в сообщении ведомства.
В сейме республики обсуждают ратификацию протокола, призванного обеспечить эффективное привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления, за которые грозит штраф или общественные работы. Парламентарии признали, что разрабатывают его именно под украинцев.
По данным ООН, число беженцев из Украины с момента начала специальной военной операции превысило десять миллионов. Больше половины из них приняла Польша. Чиновники Еврокомиссии предупреждали, что украинские беженцы останутся в европейских странах надолго.
Также Польша - один из лидеров по объемам военной помощи Украине. Однако страны близки к конфликту из-за протестов польских фермеров против поставок украинского дешевого зерна.