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В Совфеде ожидают "политический вред" от саммита по Украине в Швейцарии
В Совфеде ожидают "политический вред" от саммита по Украине в Швейцарии - 15.04.2024, ПРАЙМ
В Совфеде ожидают "политический вред" от саммита по Украине в Швейцарии
От саммита по Украине в Швейцарии пользы по выходу из кризисной ситуации не будет, а политического вреда ожидать следует. Таким мнением в своем Telegram-канале... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T14:41+0300
2024-04-15T14:41+0300
2024-04-15T14:41+0300
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МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. От саммита по Украине в Швейцарии пользы по выходу из кризисной ситуации не будет, а политического вреда ожидать следует. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин."На мирный саммит по Украине в Швейцарии, который планируется 15-16 июня, Москва не приглашена, да и приглашение не примет. Скорее всего, это выльется в массовое пиар-сборище с целью новых обвинений в адрес России и разного рода песнопения в поддержку киевского режима", - отметил сенатор.Саммит по Украине должен пройти с 15 по 16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Ожидается, что в саммите примут участие около 120 глав государств, однако Россия приглашения не получила.По словам Красина, саммит не будет полезным для разрешения кризиса в Украине и может нанести вред в политическом смысле.Россия и Белоруссия пока не получили приглашение на конференцию, однако Москва заявила, что не будет в ней участвовать, так как идея мирной конференции не учитывает ее интересы.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ, Новости
В Совфеде ожидают "политический вред" от саммита по Украине в Швейцарии
Красин: от швейцарского саммита по Украине стоит ожидать политического вреда
МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. От саммита по Украине в Швейцарии пользы по выходу из кризисной ситуации не будет, а политического вреда ожидать следует. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
"На мирный саммит по Украине в Швейцарии, который планируется 15-16 июня, Москва не приглашена, да и приглашение не примет. Скорее всего, это выльется в массовое пиар-сборище с целью новых обвинений в адрес России и разного рода песнопения в поддержку киевского режима", - отметил сенатор.
Саммит по Украине должен пройти с 15 по 16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Ожидается, что в саммите примут участие около 120 глав государств, однако Россия приглашения не получила.
По словам Красина, саммит не будет полезным для разрешения кризиса в Украине и может нанести вред в политическом смысле.
Россия и Белоруссия пока не получили приглашение на конференцию, однако Москва заявила, что не будет в ней участвовать, так как идея мирной конференции не учитывает ее интересы.
В Швейцарии рассмотрят возможность пригласить Россию на мирную конференцию