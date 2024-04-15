https://1prime.ru/20240415/shtraf-847390728.html
В ГИБДД назвали неожиданные даже для опытных водителей штрафы
В ГИБДД назвали неожиданные даже для опытных водителей штрафы - 15.04.2024, ПРАЙМ
В ГИБДД назвали неожиданные даже для опытных водителей штрафы
Представитель ГИБДД перечислил для портала njcar.ru пять нарушений и их последствия, о которых забывают даже опытные автомобилисты. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T13:21+0300
2024-04-15T13:21+0300
2024-04-15T13:26+0300
авто
штрафы гибдд
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Представитель ГИБДД перечислил для портала njcar.ru пять нарушений и их последствия, о которых забывают даже опытные автомобилисты.Самая часта ошибка - нормы использования звукового сигнала. В соответствии с Правилами дорожного движения использовать автомобильный клаксон разрешается исключительно на проезжей части. За желание посигналить в других ситуациях могут оштрафовать на 500 рублей.Таким же нарушение законодательства будет попытка высунуться в люк на крыше автомобиля или даже через открытое окно. Обойдется такой трюк в 1000 рублей. В два раза дороже обойдется выкинутый из окна машины мусор. А несоблюдение правил при транспортировке крупногабаритных предметов грозит штрафом в 500 рублей.Однако "сюрпризы" могут поджидать и тех, кто отдыхает рядом с водоемами. Согласно статье 65 Водного кодекса РФ, проезд по неасфальтированным дорогам, находящимся в водоохранной зоне рек, озер и водохранилищ, обойдется 5000 рублей штрафа.По словам заведующего филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолия Миронова, штраф может сгореть в двух случаях. Первый — если прошел срок давности привлечения к административной ответственности. По большинству дел в области дорожного движения он составляет 60 календарных дней, а если дело рассматривает судья, — 90 календарных дней. Второй — это давность исполнения, она составляет два года.
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авто, штрафы гибдд
В ГИБДД назвали неожиданные даже для опытных водителей штрафы
njcar.ru: в ГИБДД назвали пять неожиданных для опытных водителей штрафов
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ.
Представитель ГИБДД перечислил для портала njcar.ru
пять нарушений и их последствия, о которых забывают даже опытные автомобилисты.
Самая часта ошибка - нормы использования звукового сигнала. В соответствии с Правилами дорожного движения использовать автомобильный клаксон разрешается исключительно на проезжей части. За желание посигналить в других ситуациях могут оштрафовать на 500 рублей.
Таким же нарушение законодательства будет попытка высунуться в люк на крыше автомобиля или даже через открытое окно. Обойдется такой трюк в 1000 рублей. В два раза дороже обойдется выкинутый из окна машины мусор. А несоблюдение правил при транспортировке крупногабаритных предметов грозит штрафом в 500 рублей.
Однако "сюрпризы" могут поджидать и тех, кто отдыхает рядом с водоемами. Согласно статье 65 Водного кодекса РФ, проезд по неасфальтированным дорогам, находящимся в водоохранной зоне рек, озер и водохранилищ, обойдется 5000 рублей штрафа.
По словам заведующего филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолия Миронова, штраф может сгореть в двух случаях. Первый — если прошел срок давности привлечения к административной ответственности. По большинству дел в области дорожного движения он составляет 60 календарных дней, а если дело рассматривает судья, — 90 календарных дней. Второй — это давность исполнения, она составляет два года.
Адвокат объяснил, когда штраф ГИБДД могут простить