https://1prime.ru/20240415/shtraf-847390728.html

В ГИБДД назвали неожиданные даже для опытных водителей штрафы

В ГИБДД назвали неожиданные даже для опытных водителей штрафы - 15.04.2024, ПРАЙМ

В ГИБДД назвали неожиданные даже для опытных водителей штрафы

Представитель ГИБДД перечислил для портала njcar.ru пять нарушений и их последствия, о которых забывают даже опытные автомобилисты. | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T13:21+0300

2024-04-15T13:21+0300

2024-04-15T13:26+0300

авто

штрафы гибдд

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Представитель ГИБДД перечислил для портала njcar.ru пять нарушений и их последствия, о которых забывают даже опытные автомобилисты.Самая часта ошибка - нормы использования звукового сигнала. В соответствии с Правилами дорожного движения использовать автомобильный клаксон разрешается исключительно на проезжей части. За желание посигналить в других ситуациях могут оштрафовать на 500 рублей.Таким же нарушение законодательства будет попытка высунуться в люк на крыше автомобиля или даже через открытое окно. Обойдется такой трюк в 1000 рублей. В два раза дороже обойдется выкинутый из окна машины мусор. А несоблюдение правил при транспортировке крупногабаритных предметов грозит штрафом в 500 рублей.Однако "сюрпризы" могут поджидать и тех, кто отдыхает рядом с водоемами. Согласно статье 65 Водного кодекса РФ, проезд по неасфальтированным дорогам, находящимся в водоохранной зоне рек, озер и водохранилищ, обойдется 5000 рублей штрафа.По словам заведующего филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолия Миронова, штраф может сгореть в двух случаях. Первый — если прошел срок давности привлечения к административной ответственности. По большинству дел в области дорожного движения он составляет 60 календарных дней, а если дело рассматривает судья, — 90 календарных дней. Второй — это давность исполнения, она составляет два года.

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авто, штрафы гибдд