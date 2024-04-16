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Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября
Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября - 16.04.2024, ПРАЙМ
Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября
Курс рубля снижается к доллару и юаню, растет к евро: американская валюта поднялась выше 94 рублей впервые с 30 октября прошлого года, китайская дорожает до... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T07:42+0300
2024-04-16T07:42+0300
2024-04-16T07:42+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Курс рубля снижается к доллару и юаню, растет к евро: американская валюта поднялась выше 94 рублей впервые с 30 октября прошлого года, китайская дорожает до 12,9 рубля, европейская дешевеет до 99,66 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.26 мск растет на 29 копеек - до 94,04 рубля, юаня – более чем на 1 копейку, до 12,9 рубля, евро - снижается на 18 копеек, до 99,66 рубля.
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россия, мосбиржа, доллар
Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Мосбиржа, доллар
Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября
Мосбиржа: курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Курс рубля снижается к доллару и юаню, растет к евро: американская валюта поднялась выше 94 рублей впервые с 30 октября прошлого года, китайская дорожает до 12,9 рубля, европейская дешевеет до 99,66 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.26 мск растет на 29 копеек - до 94,04 рубля, юаня – более чем на 1 копейку, до 12,9 рубля, евро - снижается на 18 копеек, до 99,66 рубля.