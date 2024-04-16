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"АвтоВАЗ" намерен создать модификацию Lada Vesta для людей с инвалидностью

"АвтоВАЗ" намерен создать модификацию Lada Vesta для людей с инвалидностью - 16.04.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" намерен создать модификацию Lada Vesta для людей с инвалидностью

"АвтоВАЗ" планирует в 2025 году создать автомобиль для маломобильных граждан на базе Lada Vesta, сообщил президент компании Максим Соколов. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T16:55+0300

2024-04-16T16:55+0300

2024-04-16T16:55+0300

экономика

авто

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lada vesta

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует в 2025 году создать автомобиль для маломобильных граждан на базе Lada Vesta, сообщил президент компании Максим Соколов. Сейчас компания производит автомобили для людей с инвалидностью на базе модели Lada Granta. В текущем году по заказу соцслужб будет поставлено 500 таких машин с автоматической трансмиссией, ранее сообщали в "АвтоВАзе". "В наших перспективных проработках в следующем году сделать такую модель на базе автомобиля Vesta. Это более комфортный автомобиль, флагман нашей линейки", - сказал он на заседании в Совете Федерации, отвечая на вопрос о новом автомобиле для людей с ограниченными возможностями, в том числе ветеранов СВО. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).

https://1prime.ru/20240416/avto-847432196.html

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авто, автоваз, lada vesta