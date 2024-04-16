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ЕЭК либерализовала ввоз и вывоз драгоценных металлов для стран ЕАЭС
ЕЭК либерализовала ввоз и вывоз драгоценных металлов для стран ЕАЭС - 16.04.2024, ПРАЙМ
ЕЭК либерализовала ввоз и вывоз драгоценных металлов для стран ЕАЭС
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о внесении изменений в регулирование ввоза и вывоза отдельных категорий драгоценных металлов,... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T11:29+0300
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2024-04-16T11:29+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о внесении изменений в регулирование ввоза и вывоза отдельных категорий драгоценных металлов, говорится в сообщении коллегии."Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в регулирование вопросов ввоза/вывоза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы", - сообщается в материале.Изменения направлены на либерализацию ввоза и вывоза отдельных категорий драгоценных металлов, упрощение прохождения государственного контроля, оптимизацию перечня документов, предоставляемых участником внешнеторговой деятельности государственным органам, а также применение единых мер нетарифного регулирования к идентичным товарам, привели в сообщении слова директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагна Казаряна.Глава департамента далее отметил, что "речь идет об исключении из регулирования товаров, доля драгоценных металлов в которых не превышает 2% от массы". Также в материале указали, что с учетом возможности получения документов в электронном виде разрешено представлять для осуществления государственного контроля копии документов (лицензию на экспорт, спецификацию на товары) вместо оригиналов."Кроме того, исключаются требования о наличии документа об условиях переработки товаров вне таможенной территории ЕАЭС, если целью применения таможенной процедуры переработки вне таможенной территории является ремонт товаров, и вносится ряд других изменений", - заключила коллегия в сообщении.По данным материала, принятое решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
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Экономика, ЕАЭС, металлы, Новости
ЕЭК либерализовала ввоз и вывоз драгоценных металлов для стран ЕАЭС
Коллегия ЕЭК либерализовала ввоз и вывоз драгоценных металлов для стран ЕАЭС
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о внесении изменений в регулирование ввоза и вывоза отдельных категорий драгоценных металлов, говорится в сообщении коллегии.
"Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в регулирование вопросов ввоза/вывоза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы", - сообщается в материале.
Изменения направлены на либерализацию ввоза и вывоза отдельных категорий драгоценных металлов, упрощение прохождения государственного контроля, оптимизацию перечня документов, предоставляемых участником внешнеторговой деятельности государственным органам, а также применение единых мер нетарифного регулирования к идентичным товарам, привели в сообщении слова директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагна Казаряна.
Глава департамента далее отметил, что "речь идет об исключении из регулирования товаров, доля драгоценных металлов в которых не превышает 2% от массы". Также в материале указали, что с учетом возможности получения документов в электронном виде разрешено представлять для осуществления государственного контроля копии документов (лицензию на экспорт, спецификацию на товары) вместо оригиналов.
"Кроме того, исключаются требования о наличии документа об условиях переработки товаров вне таможенной территории ЕАЭС, если целью применения таможенной процедуры переработки вне таможенной территории является ремонт товаров, и вносится ряд других изменений", - заключила коллегия в сообщении.
По данным материала, принятое решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
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