https://1prime.ru/20240416/metally-847415032.html

ЕЭК либерализовала ввоз и вывоз драгоценных металлов для стран ЕАЭС

ЕЭК либерализовала ввоз и вывоз драгоценных металлов для стран ЕАЭС - 16.04.2024, ПРАЙМ

ЕЭК либерализовала ввоз и вывоз драгоценных металлов для стран ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о внесении изменений в регулирование ввоза и вывоза отдельных категорий драгоценных металлов,... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T11:29+0300

2024-04-16T11:29+0300

2024-04-16T11:29+0300

экономика

еаэс

металлы

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/80/842088085_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_4ed14757d8b067ccf9a55fe82659cd75.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о внесении изменений в регулирование ввоза и вывоза отдельных категорий драгоценных металлов, говорится в сообщении коллегии."Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в регулирование вопросов ввоза/вывоза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы", - сообщается в материале.Изменения направлены на либерализацию ввоза и вывоза отдельных категорий драгоценных металлов, упрощение прохождения государственного контроля, оптимизацию перечня документов, предоставляемых участником внешнеторговой деятельности государственным органам, а также применение единых мер нетарифного регулирования к идентичным товарам, привели в сообщении слова директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагна Казаряна.Глава департамента далее отметил, что "речь идет об исключении из регулирования товаров, доля драгоценных металлов в которых не превышает 2% от массы". Также в материале указали, что с учетом возможности получения документов в электронном виде разрешено представлять для осуществления государственного контроля копии документов (лицензию на экспорт, спецификацию на товары) вместо оригиналов."Кроме того, исключаются требования о наличии документа об условиях переработки товаров вне таможенной территории ЕАЭС, если целью применения таможенной процедуры переработки вне таможенной территории является ремонт товаров, и вносится ряд других изменений", - заключила коллегия в сообщении.По данным материала, принятое решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

https://1prime.ru/20240401/inomarki-846912531.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

еаэс, металлы, новости