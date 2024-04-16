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Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240416/mobilizatsiya-847429880.html
Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации
Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации - 16.04.2024, ПРАЙМ
Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации
Владимир Зеленский подписал закон, призванный ужесточить процесс мобилизации на Украине. Рада приняла указанный законопроект 11 апреля. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T15:56+0300
2024-04-16T16:02+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
мобилизация на украине
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон, призванный ужесточить процесс мобилизации на Украине. Рада приняла указанный законопроект 11 апреля.Первый зампредседателя Рады Александр Корниенко 14 апреля заявил, что ряд положений документа должен вступить в силу после опубликования, часть - через месяц. В течение 60 дней после вступления в силу закона военнообязанные должны уточнить свои учетные данные через электронный кабинет призывника или в Территориальном центре комплектования (ТЦК). Во время военного положения мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и паспорт и предъявлять их при пересечении границы. Согласно новому документу, уважительными причинами неприбытия в ТЦК после получения повестки являются препятствия стихийного характера, болезнь, смерть близкого родственника или близкого родственника жены (супруга). Законопроект предусматривает отмену срочной службы и введение базовой общевойсковой подготовки, в частности, в высших учебных заведениях. Во время военного положения такая подготовка длится до трех месяцев, в мирное время – до пяти.Депутаты убрали из правительственной версии закона ограничения на выезд военнообязанных за границу по решению военного командования. Также исключили норму об аресте банковских счетов и других ценностей при уклонении от мобилизации.
https://1prime.ru/20240416/zelenskiy-847424957.html
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владимир зеленский, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, мобилизация на Украине
15:56 16.04.2024 (обновлено: 16:02 16.04.2024)
 
Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации

Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон, призванный ужесточить процесс мобилизации на Украине. Рада приняла указанный законопроект 11 апреля.
Первый зампредседателя Рады Александр Корниенко 14 апреля заявил, что ряд положений документа должен вступить в силу после опубликования, часть - через месяц.
В течение 60 дней после вступления в силу закона военнообязанные должны уточнить свои учетные данные через электронный кабинет призывника или в Территориальном центре комплектования (ТЦК).
Во время военного положения мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и паспорт и предъявлять их при пересечении границы. Согласно новому документу, уважительными причинами неприбытия в ТЦК после получения повестки являются препятствия стихийного характера, болезнь, смерть близкого родственника или близкого родственника жены (супруга).
Законопроект предусматривает отмену срочной службы и введение базовой общевойсковой подготовки, в частности, в высших учебных заведениях. Во время военного положения такая подготовка длится до трех месяцев, в мирное время – до пяти.
Депутаты убрали из правительственной версии закона ограничения на выезд военнообязанных за границу по решению военного командования. Также исключили норму об аресте банковских счетов и других ценностей при уклонении от мобилизации.
78-я сессия Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
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Спецоперация на УкраинеВладимир Зеленскиймобилизация на Украине
 
 
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