https://1prime.ru/20240416/mobilizatsiya-847429880.html

Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации

Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации - 16.04.2024, ПРАЙМ

Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации

Владимир Зеленский подписал закон, призванный ужесточить процесс мобилизации на Украине. Рада приняла указанный законопроект 11 апреля. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T15:56+0300

2024-04-16T15:56+0300

2024-04-16T16:02+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

мобилизация на украине

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон, призванный ужесточить процесс мобилизации на Украине. Рада приняла указанный законопроект 11 апреля.Первый зампредседателя Рады Александр Корниенко 14 апреля заявил, что ряд положений документа должен вступить в силу после опубликования, часть - через месяц. В течение 60 дней после вступления в силу закона военнообязанные должны уточнить свои учетные данные через электронный кабинет призывника или в Территориальном центре комплектования (ТЦК). Во время военного положения мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и паспорт и предъявлять их при пересечении границы. Согласно новому документу, уважительными причинами неприбытия в ТЦК после получения повестки являются препятствия стихийного характера, болезнь, смерть близкого родственника или близкого родственника жены (супруга). Законопроект предусматривает отмену срочной службы и введение базовой общевойсковой подготовки, в частности, в высших учебных заведениях. Во время военного положения такая подготовка длится до трех месяцев, в мирное время – до пяти.Депутаты убрали из правительственной версии закона ограничения на выезд военнообязанных за границу по решению военного командования. Также исключили норму об аресте банковских счетов и других ценностей при уклонении от мобилизации.

https://1prime.ru/20240416/zelenskiy-847424957.html

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владимир зеленский, мобилизация на украине