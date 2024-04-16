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Bloomberg: экспорт российской нефти вырос до пиковых значений - 16.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240416/oil-847436307.html
Bloomberg: экспорт российской нефти вырос до пиковых значений
Bloomberg: экспорт российской нефти вырос до пиковых значений - 16.04.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: экспорт российской нефти вырос до пиковых значений
Морские поставки нефти из России выросли до максимума за одиннадцать месяцев, причем загрузка во всех крупных нефтяных портах России была полной, подсчитал... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T17:22+0300
2024-04-16T17:25+0300
энергетика
российская нефть
перевозки нефти
потолок цен на нефть
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Морские поставки нефти из России выросли до максимума за одиннадцать месяцев, причем загрузка во всех крупных нефтяных портах России была полной, подсчитал Bloomberg.Среднесуточный объем экспорта нефти из России за неделю, закончившуюся 14 апреля, вырос до 3,95 миллиона баррелей. При этом погрузки через порты Приморска, Усть-Луги, Новороссийска и Козьмино были близки к историческим максимумам. Всего за неделю 36 танкеров загрузили 27,6 миллиона баррелей российской нефти, свидетельствуют данные отслеживания судов и отчеты портовых агентов.В декабре 2023 года США и другие страны Большой семерки объявили об ужесточении мер по контролю за соблюдением ценового потолка на российскую нефть. Он установлен на уровне 60 долларов за баррель. Рестрикции вводились и в отношении судоходных компаний, перевозящих сырье из России.Минфин США сообщал, что ограничения "достигают целей", при этом Москва продолжает использовать теневой флот, что не позволяет говорить с уверенностью, насколько сильно она пострадает.После введения запретов Россия перенаправила отгрузки нефти из крупнейших портов на Восток. Так, если в декабре 2021-го из Приморска и Усть-Луги вся нефть направлялась в страны Европы, то в декабре 2022-го отгрузки в недружественные страны Евросоюза из Приморска составили 12 процентов, Усть-Луги — 14. Значительно вырос объем российских поставок в Турцию, Египет, Индию и Китай.
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российская нефть, перевозки нефти, потолок цен на нефть
Энергетика, российская нефть, перевозки нефти, потолок цен на нефть
17:22 16.04.2024 (обновлено: 17:25 16.04.2024)
 
Bloomberg: экспорт российской нефти вырос до пиковых значений

Bloomberg: экспорт российской нефти вырос до пиковых значений

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря
Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Морские поставки нефти из России выросли до максимума за одиннадцать месяцев, причем загрузка во всех крупных нефтяных портах России была полной, подсчитал Bloomberg.

Среднесуточный объем экспорта нефти из России за неделю, закончившуюся 14 апреля, вырос до 3,95 миллиона баррелей. При этом погрузки через порты Приморска, Усть-Луги, Новороссийска и Козьмино были близки к историческим максимумам. Всего за неделю 36 танкеров загрузили 27,6 миллиона баррелей российской нефти, свидетельствуют данные отслеживания судов и отчеты портовых агентов.

В декабре 2023 года США и другие страны Большой семерки объявили об ужесточении мер по контролю за соблюдением ценового потолка на российскую нефть. Он установлен на уровне 60 долларов за баррель. Рестрикции вводились и в отношении судоходных компаний, перевозящих сырье из России.
Минфин США сообщал, что ограничения "достигают целей", при этом Москва продолжает использовать теневой флот, что не позволяет говорить с уверенностью, насколько сильно она пострадает.
После введения запретов Россия перенаправила отгрузки нефти из крупнейших портов на Восток. Так, если в декабре 2021-го из Приморска и Усть-Луги вся нефть направлялась в страны Европы, то в декабре 2022-го отгрузки в недружественные страны Евросоюза из Приморска составили 12 процентов, Усть-Луги — 14. Значительно вырос объем российских поставок в Турцию, Египет, Индию и Китай.
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Энергетикароссийская нефтьперевозки нефтипотолок цен на нефть
 
 
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