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Киев использует "олимпийское перемирие" для перевооружения, отметил Песков - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Киев использует "олимпийское перемирие" для перевооружения, отметил Песков
Киев использует "олимпийское перемирие" для перевооружения, отметил Песков - 16.04.2024, ПРАЙМ
Киев использует "олимпийское перемирие" для перевооружения, отметил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность перемирия во время Олимпиады, отметил при этом, что официально Париж еще ничего... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T12:34+0300
2024-04-16T12:36+0300
спецоперация на украине
кремль
дмитрий песков
эммануэль макрон
олимпийские игры
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность перемирия во время Олимпиады, отметил при этом, что официально Париж еще ничего для этого не предпринял. "И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие идеи для попытки перегруппироваться, перевооружиться", - отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что именно по этой причине столь сложно рассматривать инициативы по временному прекращению огня.Эммануэль Макрон считает, что Олимпийские игры могут стать "моментом дипломатического мира". По его словам, он уже работает над планом прекращения боевых действий на Украине и в секторе Газа на время соревнований. Президент России в свою очередь отмечал, что ему о таких инициативах неизвестно. Однако при любых обстоятельствах Москва намерена действовать с учетом своих интересов и ситуации в зоне боевого соприкосновения.Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024-го. По решению Международного олимпийского комитета, российские и белорусские спортсмены смогут в них участвовать только в нейтральном статусе.
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кремль, дмитрий песков, эммануэль макрон, олимпийские игры
Спецоперация на Украине, Кремль, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Олимпийские игры
12:34 16.04.2024 (обновлено: 12:36 16.04.2024)
 
Киев использует "олимпийское перемирие" для перевооружения, отметил Песков

Песков: Киев использует "олимпийское перемирие" для перевооружения

© POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность перемирия во время Олимпиады, отметил при этом, что официально Париж еще ничего для этого не предпринял.
"И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие идеи для попытки перегруппироваться, перевооружиться", - отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что именно по этой причине столь сложно рассматривать инициативы по временному прекращению огня.
Эммануэль Макрон считает, что Олимпийские игры могут стать "моментом дипломатического мира". По его словам, он уже работает над планом прекращения боевых действий на Украине и в секторе Газа на время соревнований. Президент России в свою очередь отмечал, что ему о таких инициативах неизвестно. Однако при любых обстоятельствах Москва намерена действовать с учетом своих интересов и ситуации в зоне боевого соприкосновения.
Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024-го. По решению Международного олимпийского комитета, российские и белорусские спортсмены смогут в них участвовать только в нейтральном статусе.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
NYT: Запад опасается, что Олимпиада станет "премиальной" целью террористов
25 марта, 10:24
 
Спецоперация на УкраинеКремльДмитрий ПесковЭммануэль МакронОлимпийские игры
 
 
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