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Британский аналитик оценил положение украинской армии в Часовом Яре - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Британский аналитик оценил положение украинской армии в Часовом Яре
Британский аналитик оценил положение украинской армии в Часовом Яре - 16.04.2024, ПРАЙМ
Британский аналитик оценил положение украинской армии в Часовом Яре
Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский подтвердил информацию о непростом положении ВСУ у Часового Яра, сообщил британский военный аналитик... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T18:31+0300
2024-04-16T18:32+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский подтвердил информацию о непростом положении ВСУ у Часового Яра, сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Сырский [ранее] (...) говорил об очень серьезной ситуации на фронтах. Он признал, что ситуация в Часовом Яре особенно плохая… Бесспорно, сейчас украинцы столкнулись с оперативным кризисом", — указал он. Меркурис предполагает, что это стало результатом успешных военных действий российских войск.Ранее украинский портал DeepState отметил, что российские военные продвинулись еще на 1,5 километра к Часову Яру. Двенадцатого апреля Минобороны России сообщило, что российские войска на донецком направлении за неделю заняли более выгодные рубежи и отразили более двадцати атак противника. За эти дни Украина потеряла более трех тысяч военнослужащих и три танка. Успешные действия российская армия предприняла в том числе и в Часовом Яре. Кроме того, расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) костромских десантников уничтожил вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ в центре Часова Яра, за который идут бои. Часов Яр — город в Бахмутском районе Донецкой области. До специальной военной операции там проживало десять тысяч человек.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
18:31 16.04.2024 (обновлено: 18:32 16.04.2024)
 
Британский аналитик оценил положение украинской армии в Часовом Яре

Аналитик Меркурис: ВСУ пребывают в крайне тяжелом положении в Часовом Яре

© Фото : Public domain/ Staff Sgt. John YountzАмериканский солдат несет снаряд для гаубицы M777
Американский солдат несет снаряд для гаубицы M777 - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© Фото : Public domain/ Staff Sgt. John Yountz
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский подтвердил информацию о непростом положении ВСУ у Часового Яра, сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Сырский [ранее] (...) говорил об очень серьезной ситуации на фронтах. Он признал, что ситуация в Часовом Яре особенно плохая… Бесспорно, сейчас украинцы столкнулись с оперативным кризисом", — указал он.
Меркурис предполагает, что это стало результатом успешных военных действий российских войск.
Ранее украинский портал DeepState отметил, что российские военные продвинулись еще на 1,5 километра к Часову Яру.
#Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
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10:07
Двенадцатого апреля Минобороны России сообщило, что российские войска на донецком направлении за неделю заняли более выгодные рубежи и отразили более двадцати атак противника. За эти дни Украина потеряла более трех тысяч военнослужащих и три танка. Успешные действия российская армия предприняла в том числе и в Часовом Яре.
Кроме того, расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) костромских десантников уничтожил вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ в центре Часова Яра, за который идут бои.
Часов Яр — город в Бахмутском районе Донецкой области. До специальной военной операции там проживало десять тысяч человек.
 
Спецоперация на УкраинеВСУ
 
 
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