Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия экспортирует нефть выше потолка цен, заявили в МВФ - 16.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240416/potolok-847430872.html
Россия экспортирует нефть выше потолка цен, заявили в МВФ
Россия экспортирует нефть выше потолка цен, заявили в МВФ - 16.04.2024, ПРАЙМ
Россия экспортирует нефть выше потолка цен, заявили в МВФ
Несмотря на введение Западом потолка цен на российскую нефть, Москва продолжила экспортировать ее по цене выше установленного уровня, заявили в Международном... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T16:06+0300
2024-04-16T16:06+0300
энергетика
потолок цен на нефть
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/97/841419715_3:0:2399:1348_1920x0_80_0_0_dde68535ac958d65da0b271209483a00.jpg
ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Несмотря на введение Западом потолка цен на российскую нефть, Москва продолжила экспортировать ее по цене выше установленного уровня, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Российская нефть, в первую очередь, экспортируемая в Китай и Индию, в основном превышала ценовой потолок "Большой семерки" со второй половины 2023 года", - указано в опубликованном докладе организации. Согласно приведенным расчетам, российская нефть торговалась с дисконтом на уровне 15–20 долларов за баррель. Как отметили в МВФ, благодаря усилиям России по созданию собственной системы морского страхования, а также за счет расширения не связанного с Западом нефтяного танкерного флота, Москва "еще больше увеличила поставки энергоносителей в мире". При этом в фонде предупредили, что "атаки на российскую нефтяную инфраструктуру" наряду с эскалацией на Ближнем Востоке, несут в себе риски повышения стоимости нефти. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20240416/mvf-847430289.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/97/841419715_302:0:2099:1348_1920x0_80_0_0_26646d7accd45ef6be9559988dd6b242.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
потолок цен на нефть, мвф
Энергетика, потолок цен на нефть, МВФ
16:06 16.04.2024
 
Россия экспортирует нефть выше потолка цен, заявили в МВФ

МВФ: Россия продолжила экспортировать нефть выше введенного Западом потолка цен

© Unsplash/Ian Simmonds Морские перевозки
Морские перевозки
© Unsplash/Ian Simmonds
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Несмотря на введение Западом потолка цен на российскую нефть, Москва продолжила экспортировать ее по цене выше установленного уровня, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Российская нефть, в первую очередь, экспортируемая в Китай и Индию, в основном превышала ценовой потолок "Большой семерки" со второй половины 2023 года", - указано в опубликованном докладе организации.
Согласно приведенным расчетам, российская нефть торговалась с дисконтом на уровне 15–20 долларов за баррель.
Как отметили в МВФ, благодаря усилиям России по созданию собственной системы морского страхования, а также за счет расширения не связанного с Западом нефтяного танкерного флота, Москва "еще больше увеличила поставки энергоносителей в мире". При этом в фонде предупредили, что "атаки на российскую нефтяную инфраструктуру" наряду с эскалацией на Ближнем Востоке, несут в себе риски повышения стоимости нефти.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Налог на добычу полезных ископаемых. Кому и как его платить - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
МВФ ожидает снижения цен на нефть
16:03
 
Энергетикапотолок цен на нефтьМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала