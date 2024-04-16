https://1prime.ru/20240416/potolok-847430872.html

Россия экспортирует нефть выше потолка цен, заявили в МВФ

Россия экспортирует нефть выше потолка цен, заявили в МВФ - 16.04.2024, ПРАЙМ

Россия экспортирует нефть выше потолка цен, заявили в МВФ

Несмотря на введение Западом потолка цен на российскую нефть, Москва продолжила экспортировать ее по цене выше установленного уровня, заявили в Международном... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T16:06+0300

2024-04-16T16:06+0300

2024-04-16T16:06+0300

энергетика

потолок цен на нефть

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/84141/97/841419715_3:0:2399:1348_1920x0_80_0_0_dde68535ac958d65da0b271209483a00.jpg

ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Несмотря на введение Западом потолка цен на российскую нефть, Москва продолжила экспортировать ее по цене выше установленного уровня, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Российская нефть, в первую очередь, экспортируемая в Китай и Индию, в основном превышала ценовой потолок "Большой семерки" со второй половины 2023 года", - указано в опубликованном докладе организации. Согласно приведенным расчетам, российская нефть торговалась с дисконтом на уровне 15–20 долларов за баррель. Как отметили в МВФ, благодаря усилиям России по созданию собственной системы морского страхования, а также за счет расширения не связанного с Западом нефтяного танкерного флота, Москва "еще больше увеличила поставки энергоносителей в мире". При этом в фонде предупредили, что "атаки на российскую нефтяную инфраструктуру" наряду с эскалацией на Ближнем Востоке, несут в себе риски повышения стоимости нефти. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20240416/mvf-847430289.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

потолок цен на нефть, мвф