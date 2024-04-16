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Спорный момент. Водителей предупредили о новом штрафе по дорожным камерам - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Спорный момент. Водителей предупредили о новом штрафе по дорожным камерам
Спорный момент. Водителей предупредили о новом штрафе по дорожным камерам - 16.04.2024, ПРАЙМ
Спорный момент. Водителей предупредили о новом штрафе по дорожным камерам
В столице начали штрафовать по фото- и видеокамерам за стоянку на направляющем островке. В каких случаях придет штраф и когда можно его оспорить, агентству... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T02:02+0300
2024-04-16T02:02+0300
штрафы гибдд
авто
анатолий миронов
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В столице начали штрафовать по фото- и видеокамерам за стоянку на направляющем островке. В каких случаях придет штраф и когда можно его оспорить, агентству “Прайм” рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме, фиксируют все больше правонарушений в сфере правил дорожного движения. Одной из таких новинок в Москве стала фото-видеофиксация нарушения пунктов 12.4, 12.5 ПДД в части запрета остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Столичные видеокамеры добавили в свой актив состав правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 12.19 Кодекса об административных нарушениях РФ. За стоянку на островках предусмотрен штраф в размере 2500 рублей”, - отмечает юрист.С одной стороны, неукоснительное соблюдение ПДД ведет к большей безопасности на дороге, но с другой стороны, остановкой и стоянкой обозначено “именно преднамеренное прекращение движения транспортного средства”. А ведь бывает и вынужденная остановка. Причиной может стать поломка машины, плохое самочувствие водителя или невозможность объехать препятствие.По словам адвоката, практика не раз сталкивалась с трудностями определения той самой преднамеренности действий водителя, а значит, и с трудностью определения наличия или отсутствия состава административного правонарушения. “Любая ситуация, даже зафиксированная средствами объективного контроля, в реальной жизни может оказаться неоднозначной и спорной”,- замечает Миронов.Прежде чем платить неоднозначный штраф, эксперт советует проконсультироваться с адвокатом, специализирующимся на "дорожных" делах. Тем самым вы, возможно, внесете вклад не только в защиту своих собственных прав, но и прав многих других людей.
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штрафы гибдд, авто, анатолий миронов, эксклюзив
штрафы ГИБДД, Авто, Анатолий Миронов, Эксклюзив
02:02 16.04.2024
 
Спорный момент. Водителей предупредили о новом штрафе по дорожным камерам

Адвокат Миронов: в Москве начали штрафовать за стоянку на направляющем островке

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанк!перекресток
!перекресток - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В столице начали штрафовать по фото- и видеокамерам за стоянку на направляющем островке. В каких случаях придет штраф и когда можно его оспорить, агентству “Прайм” рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме, фиксируют все больше правонарушений в сфере правил дорожного движения. Одной из таких новинок в Москве стала фото-видеофиксация нарушения пунктов 12.4, 12.5 ПДД в части запрета остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности.
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“Столичные видеокамеры добавили в свой актив состав правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 12.19 Кодекса об административных нарушениях РФ. За стоянку на островках предусмотрен штраф в размере 2500 рублей”, - отмечает юрист.
С одной стороны, неукоснительное соблюдение ПДД ведет к большей безопасности на дороге, но с другой стороны, остановкой и стоянкой обозначено “именно преднамеренное прекращение движения транспортного средства”. А ведь бывает и вынужденная остановка. Причиной может стать поломка машины, плохое самочувствие водителя или невозможность объехать препятствие.
По словам адвоката, практика не раз сталкивалась с трудностями определения той самой преднамеренности действий водителя, а значит, и с трудностью определения наличия или отсутствия состава административного правонарушения. “Любая ситуация, даже зафиксированная средствами объективного контроля, в реальной жизни может оказаться неоднозначной и спорной”,- замечает Миронов.
Прежде чем платить неоднозначный штраф, эксперт советует проконсультироваться с адвокатом, специализирующимся на "дорожных" делах. Тем самым вы, возможно, внесете вклад не только в защиту своих собственных прав, но и прав многих других людей.
Сотрудники ДПС ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
В ГИБДД назвали неожиданные даже для опытных водителей штрафы
Вчера, 13:21
 
штрафы ГИБДДАвтоАнатолий МироновЭксклюзив
 
 
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