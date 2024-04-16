https://1prime.ru/20240416/shtraf-847397554.html

Спорный момент. Водителей предупредили о новом штрафе по дорожным камерам

Спорный момент. Водителей предупредили о новом штрафе по дорожным камерам - 16.04.2024, ПРАЙМ

Спорный момент. Водителей предупредили о новом штрафе по дорожным камерам

В столице начали штрафовать по фото- и видеокамерам за стоянку на направляющем островке. В каких случаях придет штраф и когда можно его оспорить, агентству... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T02:02+0300

2024-04-16T02:02+0300

2024-04-16T02:02+0300

штрафы гибдд

авто

анатолий миронов

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В столице начали штрафовать по фото- и видеокамерам за стоянку на направляющем островке. В каких случаях придет штраф и когда можно его оспорить, агентству “Прайм” рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме, фиксируют все больше правонарушений в сфере правил дорожного движения. Одной из таких новинок в Москве стала фото-видеофиксация нарушения пунктов 12.4, 12.5 ПДД в части запрета остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Столичные видеокамеры добавили в свой актив состав правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 12.19 Кодекса об административных нарушениях РФ. За стоянку на островках предусмотрен штраф в размере 2500 рублей”, - отмечает юрист.С одной стороны, неукоснительное соблюдение ПДД ведет к большей безопасности на дороге, но с другой стороны, остановкой и стоянкой обозначено “именно преднамеренное прекращение движения транспортного средства”. А ведь бывает и вынужденная остановка. Причиной может стать поломка машины, плохое самочувствие водителя или невозможность объехать препятствие.По словам адвоката, практика не раз сталкивалась с трудностями определения той самой преднамеренности действий водителя, а значит, и с трудностью определения наличия или отсутствия состава административного правонарушения. “Любая ситуация, даже зафиксированная средствами объективного контроля, в реальной жизни может оказаться неоднозначной и спорной”,- замечает Миронов.Прежде чем платить неоднозначный штраф, эксперт советует проконсультироваться с адвокатом, специализирующимся на "дорожных" делах. Тем самым вы, возможно, внесете вклад не только в защиту своих собственных прав, но и прав многих других людей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

штрафы гибдд, авто, анатолий миронов, эксклюзив