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"Бессмысленно". Запад не помогает Киеву, имея переизбыток оружия, пишут СМИ
"Бессмысленно". Запад не помогает Киеву, имея переизбыток оружия, пишут СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ
"Бессмысленно". Запад не помогает Киеву, имея переизбыток оружия, пишут СМИ
Союзники Украины сокращают объемы военной помощи, невзирая на излишки ряда видов вооружений на складах западных государств, утверждает в статье для чешской... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T09:27+0300
2024-04-16T09:27+0300
2024-04-16T09:30+0300
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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Союзники Украины сокращают объемы военной помощи, невзирая на излишки ряда видов вооружений на складах западных государств, утверждает в статье для чешской газеты Lidovky обозреватель Марек Гудема."Украинцам не хватает американских комплексов Patriot, как и ракет к ним, - говорится в статье. - Хотя в Европе они в избытке, а в США некоторые из-за истечения срока службы вскоре даже отправятся на утилизацию"Одной из причин сокращения западной помощи Украине Гудема называет растущие антиукраинские настроения в обществе, которые власти Запада не могут игнорировать в предвыборный период в Евросоюзе и Соединенных Штатах. Также играет свою роль, по его мнению, и отсутствие каких-либо существенных успехов Вооруженных сил Украины на поле боя."Украине всегда недостает средств <…>, а российские войска продвигаются вперед", - пишет обозреватель, добавляя, что это обстоятельство подтверждает доводы, что поставлять оружие Киеву бессмысленно, поскольку эти поставки только затягивают конфликт.Российское руководство неоднократно заявляло, что накачивание западными государствами Киева вооружениями только затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что все грузы с оружием для Киева являются законными целями для российских войск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, помощь
"Бессмысленно". Запад не помогает Киеву, имея переизбыток оружия, пишут СМИ
Lidovky: Запад сокращает помощь Киеву, даже несмотря на переизбыток вооружения
МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ.
Союзники Украины сокращают объемы военной помощи, невзирая на излишки ряда видов вооружений на складах западных государств, утверждает в статье для чешской газеты Lidovky
обозреватель Марек Гудема.
"Украинцам не хватает американских комплексов Patriot, как и ракет к ним, - говорится в статье. - Хотя в Европе они в избытке, а в США некоторые из-за истечения срока службы вскоре даже отправятся на утилизацию"
Одной из причин сокращения западной помощи Украине Гудема называет растущие антиукраинские настроения в обществе, которые власти Запада не могут игнорировать в предвыборный период в Евросоюзе и Соединенных Штатах. Также играет свою роль, по его мнению, и отсутствие каких-либо существенных успехов Вооруженных сил Украины на поле боя.
"Украине всегда недостает средств <…>, а российские войска продвигаются вперед", - пишет обозреватель, добавляя, что это обстоятельство подтверждает доводы, что поставлять оружие Киеву бессмысленно, поскольку эти поставки только затягивают конфликт.
Украина просит о помощи. Но Запад глух к ее мольбам
Российское руководство неоднократно заявляло, что накачивание западными государствами Киева вооружениями только затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что все грузы с оружием для Киева являются законными целями для российских войск.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>