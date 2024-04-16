https://1prime.ru/20240416/tank-847425519.html

Новый сверхзащищенный "Царь-танк" заметили в зоне СВО

Новый сверхзащищенный "Царь-танк" заметили в зоне СВО - 16.04.2024, ПРАЙМ

Новый сверхзащищенный "Царь-танк" заметили в зоне СВО

Российские подразделения, принимающие участие в специальной военной операции, демонстрируют проведенные в полевых условиях доработки своих боевых машин. Одна из | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T13:48+0300

2024-04-16T13:48+0300

2024-04-16T13:48+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российские подразделения, принимающие участие в специальной военной операции, демонстрируют проведенные в полевых условиях доработки своих боевых машин. Одна из них - "Царь-танк", пишет "Российская газета". Издание перечисляет достоинства сверхзащищенного Т-72 и отмечает, что в середине апреля появился видеоролик с доработанной боевой машиной Т-80БВ. В ее конструкции помимо традиционных решеток, использованы цепи, траки и экраны из резины. Есть и элементы противокумулятивного "Контакта-1".В начале марта гендир госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов объяснил, почему новейший российский танк Т-14 "Армата" не используется в ходе СВО. эта боевая машина намного превосходит существующие танки по характеристикам, но из-за ее своей высокой стоимости армии проще приобрести более дешевые танки Т-90. Это основной боевой танк российской армии и самый продаваемый в мире.В целом, российские танки Т-90М "Прорыв", Т-80БВМ и Т-72Б3М блестяще себя зарекомендовали в ходе спецоперации, они действуют лучше западных, особенно в модернизированном варианте, отмечал ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

https://1prime.ru/20240405/tank-847115885.html

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впк, танки, сво