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Забыть про корыстную выгоду. Китай указал, что нужно для мира на Украине
Забыть про корыстную выгоду. Китай указал, что нужно для мира на Украине - 16.04.2024, ПРАЙМ
Забыть про корыстную выгоду. Китай указал, что нужно для мира на Украине
Преследование собственных интересов не поможет урегулированию кризиса на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T11:21+0300
2024-04-16T11:21+0300
2024-04-16T11:36+0300
спецоперация на украине
фрг
си цзиньпин
олаф шольц
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ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Преследование собственных интересов не поможет урегулированию кризиса на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он предложил несколько принципов для достижения мира. По словам китайского лидера, прежде всего, "необходимо охлаждать ситуацию, а не подливать масла в огонь, избегать дальнейшего обострения противоречий". Следует воздерживаться от поиска корыстной выгоды, а также уменьшить негативное воздействие на мировую экономику.Немецкий канцлер прибыл в Китай с трехдневным визитом. Это его самая продолжительная зарубежная поездка с тех пор, как он занял пост канцлера. Китай - крупнейший торговый партнер Берлина. В 2023 году объем двусторонней торговли составил 254 миллиардов евро. При этом накануне визита Шольц упрекнули китайскую сторону в поддержке Москвы. Недовольство вызвала и продажа России некоторых товаров. Все это грозит Пекину потерей репутации в Европе, считают в Берлине.
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фрг, си цзиньпин, олаф шольц, сво
Спецоперация на Украине, ФРГ, Си Цзиньпин, Олаф Шольц, СВО
Забыть про корыстную выгоду. Китай указал, что нужно для мира на Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования по Украине
ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Преследование собственных интересов не поможет урегулированию кризиса на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он предложил несколько принципов для достижения мира.
По словам китайского лидера, прежде всего, "необходимо охлаждать ситуацию, а не подливать масла в огонь, избегать дальнейшего обострения противоречий". Следует воздерживаться от поиска корыстной выгоды, а также уменьшить негативное воздействие на мировую экономику.
Немецкий канцлер прибыл в Китай с трехдневным визитом. Это его самая продолжительная зарубежная поездка с тех пор, как он занял пост канцлера. Китай - крупнейший торговый партнер Берлина. В 2023 году объем двусторонней торговли составил 254 миллиардов евро.
При этом накануне визита Шольц упрекнули китайскую сторону в поддержке Москвы. Недовольство вызвала и продажа России некоторых товаров. Все это грозит Пекину потерей репутации в Европе, считают в Берлине.
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