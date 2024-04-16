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Забыть про корыстную выгоду. Китай указал, что нужно для мира на Украине

Забыть про корыстную выгоду. Китай указал, что нужно для мира на Украине - 16.04.2024, ПРАЙМ

Забыть про корыстную выгоду. Китай указал, что нужно для мира на Украине

Преследование собственных интересов не поможет урегулированию кризиса на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T11:21+0300

2024-04-16T11:21+0300

2024-04-16T11:36+0300

спецоперация на украине

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си цзиньпин

олаф шольц

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ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Преследование собственных интересов не поможет урегулированию кризиса на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он предложил несколько принципов для достижения мира. По словам китайского лидера, прежде всего, "необходимо охлаждать ситуацию, а не подливать масла в огонь, избегать дальнейшего обострения противоречий". Следует воздерживаться от поиска корыстной выгоды, а также уменьшить негативное воздействие на мировую экономику.Немецкий канцлер прибыл в Китай с трехдневным визитом. Это его самая продолжительная зарубежная поездка с тех пор, как он занял пост канцлера. Китай - крупнейший торговый партнер Берлина. В 2023 году объем двусторонней торговли составил 254 миллиардов евро. При этом накануне визита Шольц упрекнули китайскую сторону в поддержке Москвы. Недовольство вызвала и продажа России некоторых товаров. Все это грозит Пекину потерей репутации в Европе, считают в Берлине.

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фрг, си цзиньпин, олаф шольц, сво