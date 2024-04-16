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Господдержка угольной отрасли в РФ должна быть оперативной, считает эксперт

Господдержка угольной отрасли в РФ должна быть оперативной, считает эксперт - 16.04.2024, ПРАЙМ

Господдержка угольной отрасли в РФ должна быть оперативной, считает эксперт

Решение о поддержке угольной отрасли со стороны государства должно быть оперативным, бездействие повлечет за собой снижение объема запланированных инвестиций в... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T17:04+0300

2024-04-16T17:04+0300

2024-04-16T17:04+0300

экономика

угольная отрасль

господдержка

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Решение о поддержке угольной отрасли со стороны государства должно быть оперативным, бездействие повлечет за собой снижение объема запланированных инвестиций в отрасль и замедлит ее развитие, прокомментировала РИА Новости эксперт аналитического центра "Яков и Партнеры" Анна Волкова. Угольная отрасль РФ стоит на пороге тяжелого кризиса, в четвертом квартале 2023 года убытки отрасли составили 13 миллиардов рублей, а в первом квартале 2024 года, по предварительным оценкам, они достигнут 40-50 миллиардов рублей, сообщила во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на имеющейся в ее распоряжении протокол Комиссии Госсовета по энергетике. В целом по итогам года убытки угольных компаний могут достигнуть 450 миллиардов рублей, говорится в протоколе. "Для поддержания отечественной отрасли снова потребуется поддержка со стороны государства", - отметила эксперт. "Важно оперативно принять решение о поддержке отрасли, так как бездействие здесь повлечет за собой цепочку событий. Снижение прибыли уменьшит объем запланированных инвестиций в отрасль, что замедлит ее развитие, а также и в смежные направления (экология, подготовка кадров, развитие инфраструктуры)", - считает она. Убытки угольщиков в первую очередь вызваны ростом себестоимости добычи и транспортировки, отмечает Волкова. По ее мнению, поддержка отрасли со стороны государства может быть внедрена на этапах цепочки создания стоимости. В частности, по словам Волковой, отрасли можно предоставить льготную систему кредитования для снижения нагрузки от обслуживания кредитов. Снизить экспортную пошлину или ввести цену отсечения, ниже которой она не применяется. Поддержать отрасль можно на этапе транспортировки. Например, возвратить правила недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре и части портов для угля и кокса (действовали до сентября 2022 года) или ввести льготные коэффициенты со стороны железнодорожного оператора на перевозку на длительные расстояния, полагает эксперт.

https://1prime.ru/20240314/ugol-846319683.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

угольная отрасль, господдержка