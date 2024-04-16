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Господдержка угольной отрасли в РФ должна быть оперативной, считает эксперт - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Господдержка угольной отрасли в РФ должна быть оперативной, считает эксперт
Господдержка угольной отрасли в РФ должна быть оперативной, считает эксперт - 16.04.2024, ПРАЙМ
Господдержка угольной отрасли в РФ должна быть оперативной, считает эксперт
Решение о поддержке угольной отрасли со стороны государства должно быть оперативным, бездействие повлечет за собой снижение объема запланированных инвестиций в... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T17:04+0300
2024-04-16T17:04+0300
экономика
угольная отрасль
господдержка
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Решение о поддержке угольной отрасли со стороны государства должно быть оперативным, бездействие повлечет за собой снижение объема запланированных инвестиций в отрасль и замедлит ее развитие, прокомментировала РИА Новости эксперт аналитического центра "Яков и Партнеры" Анна Волкова. Угольная отрасль РФ стоит на пороге тяжелого кризиса, в четвертом квартале 2023 года убытки отрасли составили 13 миллиардов рублей, а в первом квартале 2024 года, по предварительным оценкам, они достигнут 40-50 миллиардов рублей, сообщила во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на имеющейся в ее распоряжении протокол Комиссии Госсовета по энергетике. В целом по итогам года убытки угольных компаний могут достигнуть 450 миллиардов рублей, говорится в протоколе. "Для поддержания отечественной отрасли снова потребуется поддержка со стороны государства", - отметила эксперт. "Важно оперативно принять решение о поддержке отрасли, так как бездействие здесь повлечет за собой цепочку событий. Снижение прибыли уменьшит объем запланированных инвестиций в отрасль, что замедлит ее развитие, а также и в смежные направления (экология, подготовка кадров, развитие инфраструктуры)", - считает она. Убытки угольщиков в первую очередь вызваны ростом себестоимости добычи и транспортировки, отмечает Волкова. По ее мнению, поддержка отрасли со стороны государства может быть внедрена на этапах цепочки создания стоимости. В частности, по словам Волковой, отрасли можно предоставить льготную систему кредитования для снижения нагрузки от обслуживания кредитов. Снизить экспортную пошлину или ввести цену отсечения, ниже которой она не применяется. Поддержать отрасль можно на этапе транспортировки. Например, возвратить правила недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре и части портов для угля и кокса (действовали до сентября 2022 года) или ввести льготные коэффициенты со стороны железнодорожного оператора на перевозку на длительные расстояния, полагает эксперт.
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угольная отрасль, господдержка
Экономика, угольная отрасль, господдержка
17:04 16.04.2024
 
Господдержка угольной отрасли в РФ должна быть оперативной, считает эксперт

Аналитик Волкова: господдержка угольной отрасли в РФ должна быть оперативной

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУголь на складе
Уголь на складе - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Решение о поддержке угольной отрасли со стороны государства должно быть оперативным, бездействие повлечет за собой снижение объема запланированных инвестиций в отрасль и замедлит ее развитие, прокомментировала РИА Новости эксперт аналитического центра "Яков и Партнеры" Анна Волкова.
Угольная отрасль РФ стоит на пороге тяжелого кризиса, в четвертом квартале 2023 года убытки отрасли составили 13 миллиардов рублей, а в первом квартале 2024 года, по предварительным оценкам, они достигнут 40-50 миллиардов рублей, сообщила во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на имеющейся в ее распоряжении протокол Комиссии Госсовета по энергетике. В целом по итогам года убытки угольных компаний могут достигнуть 450 миллиардов рублей, говорится в протоколе.
"Для поддержания отечественной отрасли снова потребуется поддержка со стороны государства", - отметила эксперт.
"Важно оперативно принять решение о поддержке отрасли, так как бездействие здесь повлечет за собой цепочку событий. Снижение прибыли уменьшит объем запланированных инвестиций в отрасль, что замедлит ее развитие, а также и в смежные направления (экология, подготовка кадров, развитие инфраструктуры)", - считает она.
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Убытки угольщиков в первую очередь вызваны ростом себестоимости добычи и транспортировки, отмечает Волкова. По ее мнению, поддержка отрасли со стороны государства может быть внедрена на этапах цепочки создания стоимости.
В частности, по словам Волковой, отрасли можно предоставить льготную систему кредитования для снижения нагрузки от обслуживания кредитов. Снизить экспортную пошлину или ввести цену отсечения, ниже которой она не применяется.
Поддержать отрасль можно на этапе транспортировки. Например, возвратить правила недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре и части портов для угля и кокса (действовали до сентября 2022 года) или ввести льготные коэффициенты со стороны железнодорожного оператора на перевозку на длительные расстояния, полагает эксперт.
 
Экономикаугольная отрасльгосподдержка
 
 
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