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"Осталось вывесить белый флаг". В США предрекли поражение Украины

"Осталось вывесить белый флаг". В США предрекли поражение Украины - 16.04.2024, ПРАЙМ

"Осталось вывесить белый флаг". В США предрекли поражение Украины

В этом году Украине грозит полное поражение. Таким мнением в беседе с BBC поделился бывший глава Командования объединенных вооруженных сил Великобритании... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T14:08+0300

2024-04-16T14:08+0300

2024-04-16T14:08+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В этом году Украине грозит полное поражение. Таким мнением в беседе с BBC поделился бывший глава Командования объединенных вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс.По словам Бэрронса, ВСУ признают преимущество России с точки зрения численности войск, поэтому им стоит также признать и свое поражение. Кроме того, за три года конфликта в украинском обществе начали преобладать пессимистические настроения, скоро украинцы почуствуют, что "страна не может победить".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"И когда дело дойдет до этой точки, почему люди будут желать продолжать сражаться и умирать, просто чтобы защитить то, что невозможно защитить?", — задался вопросом Бэрронс.Читатели американского издания Breitbart в свою очередь отметили, что с Украиной уже "покончено"."Конфликт для Украины окончен. Украина просто еще не вывесила белый флаг", - написал один из комментаторов с ником James.Пользователи также отметили, что российские войска могут продвинуться вперед и ворваться в те районы Украины, где украинские вооруженные силы не смогут их остановить.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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