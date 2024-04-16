https://1prime.ru/20240416/ukraina-847426044.html
"Осталось вывесить белый флаг". В США предрекли поражение Украины
"Осталось вывесить белый флаг". В США предрекли поражение Украины - 16.04.2024, ПРАЙМ
"Осталось вывесить белый флаг". В США предрекли поражение Украины
В этом году Украине грозит полное поражение. Таким мнением в беседе с BBC поделился бывший глава Командования объединенных вооруженных сил Великобритании... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T14:08+0300
2024-04-16T14:08+0300
2024-04-16T14:08+0300
спецоперация на украине
россия
украина
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В этом году Украине грозит полное поражение. Таким мнением в беседе с BBC поделился бывший глава Командования объединенных вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс.По словам Бэрронса, ВСУ признают преимущество России с точки зрения численности войск, поэтому им стоит также признать и свое поражение. Кроме того, за три года конфликта в украинском обществе начали преобладать пессимистические настроения, скоро украинцы почуствуют, что "страна не может победить".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"И когда дело дойдет до этой точки, почему люди будут желать продолжать сражаться и умирать, просто чтобы защитить то, что невозможно защитить?", — задался вопросом Бэрронс.Читатели американского издания Breitbart в свою очередь отметили, что с Украиной уже "покончено"."Конфликт для Украины окончен. Украина просто еще не вывесила белый флаг", - написал один из комментаторов с ником James.Пользователи также отметили, что российские войска могут продвинуться вперед и ворваться в те районы Украины, где украинские вооруженные силы не смогут их остановить.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240416/peregovory-847423490.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
"Осталось вывесить белый флаг". В США предрекли поражение Украины
Breitbart: Украина стоит перед "серьезным риском" проиграть России в этом году
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ.
В этом году Украине грозит полное поражение. Таким мнением в беседе с BBC поделился
бывший глава Командования объединенных вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс.
По словам Бэрронса, ВСУ признают преимущество России с точки зрения численности войск, поэтому им стоит также признать и свое поражение. Кроме того, за три года конфликта в украинском обществе начали преобладать пессимистические настроения, скоро украинцы почуствуют, что "страна не может победить".
"И когда дело дойдет до этой точки, почему люди будут желать продолжать сражаться и умирать, просто чтобы защитить то, что невозможно защитить?", — задался вопросом Бэрронс.
Читатели американского издания Breitbart в свою очередь отметили
, что с Украиной уже "покончено".
"Конфликт для Украины окончен. Украина просто еще не вывесила белый флаг", - написал один из комментаторов с ником James.
Пользователи также отметили, что российские войска могут продвинуться вперед и ворваться в те районы Украины, где украинские вооруженные силы не смогут их остановить.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Американские СМИ назвали главную причину срыва переговоров России и Украины