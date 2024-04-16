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"Осталось вывесить белый флаг". В США предрекли поражение Украины - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240416/ukraina-847426044.html
"Осталось вывесить белый флаг". В США предрекли поражение Украины
"Осталось вывесить белый флаг". В США предрекли поражение Украины - 16.04.2024, ПРАЙМ
"Осталось вывесить белый флаг". В США предрекли поражение Украины
В этом году Украине грозит полное поражение. Таким мнением в беседе с BBC поделился бывший глава Командования объединенных вооруженных сил Великобритании... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T14:08+0300
2024-04-16T14:08+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В этом году Украине грозит полное поражение. Таким мнением в беседе с BBC поделился бывший глава Командования объединенных вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс.По словам Бэрронса, ВСУ признают преимущество России с точки зрения численности войск, поэтому им стоит также признать и свое поражение. Кроме того, за три года конфликта в украинском обществе начали преобладать пессимистические настроения, скоро украинцы почуствуют, что "страна не может победить".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"И когда дело дойдет до этой точки, почему люди будут желать продолжать сражаться и умирать, просто чтобы защитить то, что невозможно защитить?", — задался вопросом Бэрронс.Читатели американского издания Breitbart в свою очередь отметили, что с Украиной уже "покончено"."Конфликт для Украины окончен. Украина просто еще не вывесила белый флаг", - написал один из комментаторов с ником James.Пользователи также отметили, что российские войска могут продвинуться вперед и ворваться в те районы Украины, где украинские вооруженные силы не смогут их остановить.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, украина, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
14:08 16.04.2024
 
"Осталось вывесить белый флаг". В США предрекли поражение Украины

Breitbart: Украина стоит перед "серьезным риском" проиграть России в этом году

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В этом году Украине грозит полное поражение. Таким мнением в беседе с BBC поделился бывший глава Командования объединенных вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс.
По словам Бэрронса, ВСУ признают преимущество России с точки зрения численности войск, поэтому им стоит также признать и свое поражение. Кроме того, за три года конфликта в украинском обществе начали преобладать пессимистические настроения, скоро украинцы почуствуют, что "страна не может победить".
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"И когда дело дойдет до этой точки, почему люди будут желать продолжать сражаться и умирать, просто чтобы защитить то, что невозможно защитить?", — задался вопросом Бэрронс.
Читатели американского издания Breitbart в свою очередь отметили, что с Украиной уже "покончено".
"Конфликт для Украины окончен. Украина просто еще не вывесила белый флаг", - написал один из комментаторов с ником James.
Пользователи также отметили, что российские войска могут продвинуться вперед и ворваться в те районы Украины, где украинские вооруженные силы не смогут их остановить.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
Американские СМИ назвали главную причину срыва переговоров России и Украины
12:48
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАНовости
 
 
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