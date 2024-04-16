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Очевидно бессмысленный конфликт: в США осознали свою ошибку на Украине
Очевидно бессмысленный конфликт: в США осознали свою ошибку на Украине - 16.04.2024, ПРАЙМ
Очевидно бессмысленный конфликт: в США осознали свою ошибку на Украине
Конфликт на Украине можно было предотвратить путем переговоров, об этом в статье The Hill пишет бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T14:33+0300
2024-04-16T14:33+0300
2024-04-16T14:33+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Конфликт на Украине можно было предотвратить путем переговоров, об этом в статье The Hill пишет бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм."Величайшая трагедия российско-украинского вооруженного конфликта заключается в том, что в конечном счете он окажется бессмысленным", - отметил Грэм.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его мнению, на данный момент, главной причиной провала дипломатии в конфликте между Украиной и Россией является нежелание обеих сторон искать мирное решение конфликта. Президент Путин предпочел демонстрацию силы, чтобы остановить украинскую переориентацию на Запад, вместо того, чтобы искать договоренности, отметил политик.Соединенные Штаты, тем не менее, ошибочно полагали, что могут сдержать Путина разоблачением его планов и санкциями. Кроме того, Вашингтон не соглашался обсуждать вопрос членства Украины в НАТО, что было бы ключевым в дипломатических усилиях.Конфликт на Украине идет уже третий год, однако ни Запад, ни Киев до сих пор не разработали убедительную стратегию. Россия в свою очередь только преодолела воздействие санкций на экономику и реорганизовала торговые потоки, заключил Грэм.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Новости
Очевидно бессмысленный конфликт: в США осознали свою ошибку на Украине
Экс-советник Буша Грэм: переговоры могли предотвратить конфликт на Украине
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ.
Конфликт на Украине можно было предотвратить путем переговоров, об этом в статье The Hill пишет
бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм.
"Величайшая трагедия российско-украинского вооруженного конфликта заключается в том, что в конечном счете он окажется бессмысленным", - отметил Грэм.
По его мнению, на данный момент, главной причиной провала дипломатии в конфликте между Украиной и Россией является нежелание обеих сторон искать мирное решение конфликта. Президент Путин предпочел демонстрацию силы, чтобы остановить украинскую переориентацию на Запад, вместо того, чтобы искать договоренности, отметил политик.
Соединенные Штаты, тем не менее, ошибочно полагали, что могут сдержать Путина разоблачением его планов и санкциями. Кроме того, Вашингтон не соглашался обсуждать вопрос членства Украины в НАТО, что было бы ключевым в дипломатических усилиях.
Конфликт на Украине идет уже третий год, однако ни Запад, ни Киев до сих пор не разработали убедительную стратегию. Россия в свою очередь только преодолела воздействие санкций на экономику и реорганизовала торговые потоки, заключил Грэм.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Осталось вывесить белый флаг". В США предрекли поражение Украины