https://1prime.ru/20240416/yandeks-847424229.html

"Яндекс" объединил поиск с нейросетью

"Яндекс" объединил поиск с нейросетью - 16.04.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" объединил поиск с нейросетью

"Яндекс" запустил новый сервис "Нейро", в котором генеративные модели объединены с поисковой системой: нейросети подбирают необходимые источники через поисковую | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T13:02+0300

2024-04-16T13:02+0300

2024-04-16T13:02+0300

экономика

яндекс

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "Яндекс" запустил новый сервис "Нейро", в котором генеративные модели объединены с поисковой системой: нейросети подбирают необходимые источники через поисковую выдачу, а YandexGPT 3 представляет ответ в виде единого сообщения со ссылками на материалы, рассказали в компании. "Яндекс" объединил возможности поиска и больших генеративных моделей в новом сервисе "Нейро". Пользователь может задать любой вопрос. Чтобы ответить на него, нейросети изучат и подберут необходимые источники в результате поисковой выдачи. А модель семейства YandexGPT 3 проанализирует их и объединит найденную информацию в одном емком сообщении со ссылками на материалы", - сообщили в компании. В своих ответах "Нейро" не использует информацию из памяти нейросети, а дает ответ на вопрос с помощью всех знаний, доступных в интернете. Нейросеть может отвечать на вопросы, для которых нужна информация из нескольких источников, а потом в режиме диалога дополнять свой ответ. Пользователь может формулировать запросы для "Нейро", не подбирая специальных формулировок: сервис понимает естественный язык общения. Кроме этого, к запросу можно добавить картинку, рассказали в "Яндексе". Сервис уже доступен в приложении "Яндекс с Алисой", а также в "Яндекс Браузере". Для того, чтобы им воспользоваться, нужно переключить тумблер рядом с поисковой строкой.

https://1prime.ru/20240411/yandeks-847290274.html

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