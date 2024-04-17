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Wildberries начнет продавать автомобили

Wildberries начнет продавать автомобили - 17.04.2024, ПРАЙМ

Wildberries начнет продавать автомобили

Wildberries начинает продажу автомобилей на своей площадке в России. Первым покупателям станут доступны машины китайской компании Chery, а затем маркетплейс... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T11:35+0300

2024-04-17T11:35+0300

2024-04-17T12:08+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Wildberries начинает продажу автомобилей на своей площадке в России. Первым покупателям станут доступны машины китайской компании Chery, а затем маркетплейс планирует расширять ассортимент и включить в категорию мотоциклы и квадроциклы, сообщает компания. В сентябре прошлого года проект по продаже авто запустил другой маркетплейс - Ozon, и также начал с китайских Chery. Обещали даже доставку машин на дом, правда, лишь жителям столичного региона."Wildberries запускает продажу автомобилей. С 18 апреля на маркетплейсе появится новая категория - "Транспортные средства". Первыми доступными для покупки станут авто марки Chery. Жители 17 регионов России смогут приобрести машину от официального онлайн-дилера Chery - компании "Деливери кар", - говорится в сообщении. По данным маркетплейса, все представленные в категории авто есть в наличии и будут доставлены покупателю в оговоренное место в регионе, где доступна доставка. На текущий момент это Москва и Московская область, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и Казань (в пределах города). В дальнейшем зона доставки расширится, обещают в компании.В перспективе категория "Транспортные средства" будет расширена. В нее намерены включить мотоциклы, квадроциклы, снегоходы и другое", - говорится в сообщении. Ранее в Wildberries сообщили о начале тестирования опции оплаты заказа частями. Пока она доступна узкому кругу пользователей, однако в перспективе возможен запуск собственного сервиса рассрочек. До этого, в феврале 2021 года, глава компании Татьяна Бакальчук стала владелицей 100% банка "Стандарт-кредит". Затем, в августе, банк был переименован в "Вайлдберриз банк".

https://1prime.ru/20240409/wildberries-847235203.html

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россия, wildberries, авто, новости