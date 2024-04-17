Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries начнет продавать автомобили - 17.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240417/avto-847452905.html
Wildberries начнет продавать автомобили
Wildberries начнет продавать автомобили - 17.04.2024, ПРАЙМ
Wildberries начнет продавать автомобили
Wildberries начинает продажу автомобилей на своей площадке в России. Первым покупателям станут доступны машины китайской компании Chery, а затем маркетплейс... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T11:35+0300
2024-04-17T12:08+0300
россия
wildberries
авто
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_944904cec27875500a98b72855729cbc.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Wildberries начинает продажу автомобилей на своей площадке в России. Первым покупателям станут доступны машины китайской компании Chery, а затем маркетплейс планирует расширять ассортимент и включить в категорию мотоциклы и квадроциклы, сообщает компания. В сентябре прошлого года проект по продаже авто запустил другой маркетплейс - Ozon, и также начал с китайских Chery. Обещали даже доставку машин на дом, правда, лишь жителям столичного региона."Wildberries запускает продажу автомобилей. С 18 апреля на маркетплейсе появится новая категория - "Транспортные средства". Первыми доступными для покупки станут авто марки Chery. Жители 17 регионов России смогут приобрести машину от официального онлайн-дилера Chery - компании "Деливери кар", - говорится в сообщении. По данным маркетплейса, все представленные в категории авто есть в наличии и будут доставлены покупателю в оговоренное место в регионе, где доступна доставка. На текущий момент это Москва и Московская область, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и Казань (в пределах города). В дальнейшем зона доставки расширится, обещают в компании.В перспективе категория "Транспортные средства" будет расширена. В нее намерены включить мотоциклы, квадроциклы, снегоходы и другое", - говорится в сообщении. Ранее в Wildberries сообщили о начале тестирования опции оплаты заказа частями. Пока она доступна узкому кругу пользователей, однако в перспективе возможен запуск собственного сервиса рассрочек. До этого, в феврале 2021 года, глава компании Татьяна Бакальчук стала владелицей 100% банка "Стандарт-кредит". Затем, в августе, банк был переименован в "Вайлдберриз банк".
https://1prime.ru/20240409/wildberries-847235203.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8e6c91ccf11fe8659baeede447af51b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, wildberries, авто, новости
РОССИЯ, Wildberries, Авто, Новости
11:35 17.04.2024 (обновлено: 12:08 17.04.2024)
 
Wildberries начнет продавать автомобили

Wildberries запускает в России продажу автомобилей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина "Wildberries"
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Wildberries начинает продажу автомобилей на своей площадке в России. Первым покупателям станут доступны машины китайской компании Chery, а затем маркетплейс планирует расширять ассортимент и включить в категорию мотоциклы и квадроциклы, сообщает компания.
В сентябре прошлого года проект по продаже авто запустил другой маркетплейс - Ozon, и также начал с китайских Chery. Обещали даже доставку машин на дом, правда, лишь жителям столичного региона.
"Wildberries запускает продажу автомобилей. С 18 апреля на маркетплейсе появится новая категория - "Транспортные средства". Первыми доступными для покупки станут авто марки Chery. Жители 17 регионов России смогут приобрести машину от официального онлайн-дилера Chery - компании "Деливери кар", - говорится в сообщении.
По данным маркетплейса, все представленные в категории авто есть в наличии и будут доставлены покупателю в оговоренное место в регионе, где доступна доставка. На текущий момент это Москва и Московская область, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и Казань (в пределах города). В дальнейшем зона доставки расширится, обещают в компании.
В перспективе категория "Транспортные средства" будет расширена. В нее намерены включить мотоциклы, квадроциклы, снегоходы и другое", - говорится в сообщении.
Ранее в Wildberries сообщили о начале тестирования опции оплаты заказа частями. Пока она доступна узкому кругу пользователей, однако в перспективе возможен запуск собственного сервиса рассрочек. До этого, в феврале 2021 года, глава компании Татьяна Бакальчук стала владелицей 100% банка "Стандарт-кредит". Затем, в августе, банк был переименован в "Вайлдберриз банк".
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
Wildberries изучит предупреждение ФАС
9 апреля, 16:45
 
РОССИЯWildberriesАвтоНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала