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Автоэксперт назвал неочевидные минусы китайских авто - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Автоэксперт назвал неочевидные минусы китайских авто
Автоэксперт назвал неочевидные минусы китайских авто - 17.04.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт назвал неочевидные минусы китайских авто
Китайские автоконцерны остаются лидерами продаж и доказали свою надежность. Однако есть ряд особенностей, которые могут смутить, сообщил "Ленте.ру" автоэксперт... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T10:57+0300
2024-04-17T10:57+0300
авто
евгений житнухин
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Китайские автоконцерны остаются лидерами продаж и доказали свою надежность. Однако есть ряд особенностей, которые могут смутить, сообщил "Ленте.ру" автоэксперт Евгений Житнухин.Во-первых, существуют некритичные особенности комплектации. Например, у Chery Tiggo 8 при попытке заменить летние "дворники" на зимние, автомобилисты сталкивались с невозможностью найти подходящие под крепления щетки.Отталкивающий фактор – и сама стоимость китайских авто. "Средняя стоимость автомобиля в текущем году увеличилась до 3 миллионов рублей, то есть примерно в полтора раза за последние годы", — пояснил Житнухин. Он добавил, что цены могут подрасти и еще на 20 процентов.Накануне стало известно, что число премиальных китайских моделей машин на российском рынке в марте выросло почти в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Резкий прирост продаж объяснили несколькими причинами: сложность приобретения престижных марок из Европы, Японии и Кореи, а также ажиотажный спрос на китайские аналоги перед повышением цен на весь параллельный импорт с 1 апреля.Ранее "АвтоВАЗ" предложил увеличить утилизационный сбор на массовые модели машин до 550 тысяч рублей в 2024 году и почти до миллиона в 2029-м. Это объясняют желанием защитить российский рынок от китайских конкурентов. Уже с середины прошлого года китайские бренды совокупно занимают больше половины легкового авторынка в России.
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авто, евгений житнухин
Авто, Евгений Житнухин
10:57 17.04.2024
 
Автоэксперт назвал неочевидные минусы китайских авто

Автоэксперт Житнухин: у китайских машин есть особенности, которые могут смутить

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Китайские автоконцерны остаются лидерами продаж и доказали свою надежность. Однако есть ряд особенностей, которые могут смутить, сообщил "Ленте.ру" автоэксперт Евгений Житнухин.
Во-первых, существуют некритичные особенности комплектации. Например, у Chery Tiggo 8 при попытке заменить летние "дворники" на зимние, автомобилисты сталкивались с невозможностью найти подходящие под крепления щетки.
Отталкивающий фактор – и сама стоимость китайских авто. "Средняя стоимость автомобиля в текущем году увеличилась до 3 миллионов рублей, то есть примерно в полтора раза за последние годы", — пояснил Житнухин. Он добавил, что цены могут подрасти и еще на 20 процентов.
Накануне стало известно, что число премиальных китайских моделей машин на российском рынке в марте выросло почти в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Резкий прирост продаж объяснили несколькими причинами: сложность приобретения престижных марок из Европы, Японии и Кореи, а также ажиотажный спрос на китайские аналоги перед повышением цен на весь параллельный импорт с 1 апреля.
Ранее "АвтоВАЗ" предложил увеличить утилизационный сбор на массовые модели машин до 550 тысяч рублей в 2024 году и почти до миллиона в 2029-м. Это объясняют желанием защитить российский рынок от китайских конкурентов. Уже с середины прошлого года китайские бренды совокупно занимают больше половины легкового авторынка в России.
Музей прототипов АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
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АвтоЕвгений Житнухин
 
 
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