https://1prime.ru/20240417/china-847450481.html

Автоэксперт назвал неочевидные минусы китайских авто

Автоэксперт назвал неочевидные минусы китайских авто - 17.04.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт назвал неочевидные минусы китайских авто

Китайские автоконцерны остаются лидерами продаж и доказали свою надежность. Однако есть ряд особенностей, которые могут смутить, сообщил "Ленте.ру" автоэксперт... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T10:57+0300

2024-04-17T10:57+0300

2024-04-17T10:57+0300

авто

евгений житнухин

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Китайские автоконцерны остаются лидерами продаж и доказали свою надежность. Однако есть ряд особенностей, которые могут смутить, сообщил "Ленте.ру" автоэксперт Евгений Житнухин.Во-первых, существуют некритичные особенности комплектации. Например, у Chery Tiggo 8 при попытке заменить летние "дворники" на зимние, автомобилисты сталкивались с невозможностью найти подходящие под крепления щетки.Отталкивающий фактор – и сама стоимость китайских авто. "Средняя стоимость автомобиля в текущем году увеличилась до 3 миллионов рублей, то есть примерно в полтора раза за последние годы", — пояснил Житнухин. Он добавил, что цены могут подрасти и еще на 20 процентов.Накануне стало известно, что число премиальных китайских моделей машин на российском рынке в марте выросло почти в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Резкий прирост продаж объяснили несколькими причинами: сложность приобретения престижных марок из Европы, Японии и Кореи, а также ажиотажный спрос на китайские аналоги перед повышением цен на весь параллельный импорт с 1 апреля.Ранее "АвтоВАЗ" предложил увеличить утилизационный сбор на массовые модели машин до 550 тысяч рублей в 2024 году и почти до миллиона в 2029-м. Это объясняют желанием защитить российский рынок от китайских конкурентов. Уже с середины прошлого года китайские бренды совокупно занимают больше половины легкового авторынка в России.

https://1prime.ru/20240416/ulilsbor-847423937.html

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авто, евгений житнухин