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Украина скатывается к катастрофе из-за утраты боевого духа, пишут СМИ
Украина скатывается к катастрофе из-за утраты боевого духа, пишут СМИ - 17.04.2024, ПРАЙМ
Украина скатывается к катастрофе из-за утраты боевого духа, пишут СМИ
Киев движется к катастрофе из-за отсутствия помощи со стороны Запада, нехватки боеприпасов, потерь на поле боя и снижения боевого духа в ВСУ, пишет сообщил... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T09:25+0300
2024-04-17T09:25+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Киев движется к катастрофе из-за отсутствия помощи со стороны Запада, нехватки боеприпасов, потерь на поле боя и снижения боевого духа в ВСУ, пишет сообщил колонки газеты Politico Джейми Деттмер. "Просто спросите украинского солдата, верит ли он по-прежнему, что Запад будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Это обещание звучит пустым", — отметил он в материале, ссылаясь на украинского военнослужащего одного из артиллерийских подразделений с передовой, у которого нет снарядов уже четыре недели. Журналист отметил, что в процессе репортажей с Украины в течение последнего месяца, "картина, возникшая в результате десятков интервью с политическими лидерами, военными офицерами и простыми гражданами, представляла собой скатывание страны к катастрофе". По мнению Деттмера, моральный дух военных мрачный, подорванный непрекращающимися бомбардировками, отсутствием современного оружия и потерями на поле боя". Он добавил, что "в городах за сотни миль от фронта исчезли толпы молодых людей", шедших в армию в первые месяцы конфликта. В материале сказано, что сейчас потенциальные новобранцы уклоняются от призыва и вместо этого проводят дни в ночных клубах, а многие уже уехали из страны. Кроме того, журналист отмечает, что несмотря на слова Владимира Зеленского о поиске способа не отступать, уволенные в частном порядке признают, что этим летом неизбежны новые потери. "Вопрос только в том, насколько плохими они будут", — говорится в материале. Ранее колумнист британской газеты Times Иан Мартин выразил мнение, что неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" украинских сил, которым не хватает вооружения и боеприпасов. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО
Украина скатывается к катастрофе из-за утраты боевого духа, пишут СМИ
Politico: Киев идет к катастрофе без помощи Запада и из-за потери боевого духа
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Киев движется к катастрофе из-за отсутствия помощи со стороны Запада, нехватки боеприпасов, потерь на поле боя и снижения боевого духа в ВСУ, пишет сообщил колонки газеты Politico Джейми Деттмер.
"Просто спросите украинского солдата, верит ли он по-прежнему, что Запад будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Это обещание звучит пустым", — отметил он в материале, ссылаясь на украинского военнослужащего одного из артиллерийских подразделений с передовой, у которого нет снарядов уже четыре недели.
Журналист отметил, что в процессе репортажей с Украины в течение последнего месяца, "картина, возникшая в результате десятков интервью с политическими лидерами, военными офицерами и простыми гражданами, представляла собой скатывание страны к катастрофе".
По мнению Деттмера, моральный дух военных мрачный, подорванный непрекращающимися бомбардировками, отсутствием современного оружия и потерями на поле боя". Он добавил, что "в городах за сотни миль от фронта исчезли толпы молодых людей", шедших в армию в первые месяцы конфликта.
Очевидно бессмысленный конфликт: в США осознали свою ошибку на Украине
В материале сказано, что сейчас потенциальные новобранцы уклоняются от призыва и вместо этого проводят дни в ночных клубах, а многие уже уехали из страны.
Кроме того, журналист отмечает, что несмотря на слова Владимира Зеленского о поиске способа не отступать, уволенные в частном порядке признают, что этим летом неизбежны новые потери.
"Вопрос только в том, насколько плохими они будут", — говорится в материале.
Ранее колумнист британской газеты Times Иан Мартин выразил мнение, что неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" украинских сил, которым не хватает вооружения и боеприпасов.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.