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"Уже летом". В ВСУ предупредили о надвигающейся катастрофе
"Уже летом". В ВСУ предупредили о надвигающейся катастрофе - 17.04.2024, ПРАЙМ
"Уже летом". В ВСУ предупредили о надвигающейся катастрофе
Высокопоставленные офицеры ВСУ рассказали на условиях анонимности изданию Politico, что линия украинской обороны может рухнуть уже этим летом. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T14:19+0300
2024-04-17T14:19+0300
2024-04-17T14:19+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Высокопоставленные офицеры ВСУ рассказали на условиях анонимности изданию Politico, что линия украинской обороны может рухнуть уже этим летом.По их словам, обвал фронта случится когда имеющая большую численность и готовность российская армия начнет наступление. Офицеры выразили опасения, что решимость украинских войск сопротивляться ослабеет, моральных дух военнослужащих будет подорван из-за острой сильного дефицита вооружений. "Запад не смог предложить то, что необходимо, и это, в свою очередь, подрывает волю Украины делать то, что от нее требуется", — сказано в материале.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
"Уже летом". В ВСУ предупредили о надвигающейся катастрофе
Politico: удерживаемый ВСУ фронт может рухнуть уже летом
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ.
Высокопоставленные офицеры ВСУ рассказали на условиях анонимности изданию Politico
, что линия украинской обороны может рухнуть уже этим летом.
По их словам, обвал фронта случится когда имеющая большую численность и готовность российская армия начнет наступление. Офицеры выразили опасения, что решимость украинских войск сопротивляться ослабеет, моральных дух военнослужащих будет подорван из-за острой сильного дефицита вооружений.
"Запад не смог предложить то, что необходимо, и это, в свою очередь, подрывает волю Украины делать то, что от нее требуется", — сказано в материале.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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