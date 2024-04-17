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Совфед одобрил закон о запрете наймодателям соцжилья привлекать коллекторов
Совфед одобрил закон о запрете наймодателям соцжилья привлекать коллекторов - 17.04.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о запрете наймодателям соцжилья привлекать коллекторов
Совет Федерации одобрил закон о запрете наймодателям социального жилья привлекать коллекторов к возврату долгов граждан за коммунальные услуги. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T12:16+0300
2024-04-17T12:16+0300
2024-04-17T12:16+0300
жилье
коллекторы
совет федерации
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон о запрете наймодателям социального жилья привлекать коллекторов к возврату долгов граждан за коммунальные услуги. Сейчас управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, ресурсоснабжающая организация и другие организации не могут передавать долги физлиц коллекторам. Закон предусматривает расширение перечня лиц, которые не могут уступать право по возврату задолженности. Согласно документу, наймодатель жилья по договору социального найма, найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда не вправе уступать право (требование) по возврату просроченной задолженности физических лиц по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам, в том числе кредитным организациям или лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности физлиц. Кроме того, если наймодатель жилья попытается продать коммунальные долги коллекторам, эти сделки будут признаваться ничтожными. Для случаев, когда наймодатель социального жилья меняется, законом, также вводится право нового наймодателя жилья по договору социального найма, по договорам найма жилищного фонда социального использования и найма государственного или муниципального жилищного фонда, требовать от нанимателя погашения долга за услуги ЖКХ.
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жилье, коллекторы, совет федерации
жилье, коллекторы, Совет Федерации
Совфед одобрил закон о запрете наймодателям соцжилья привлекать коллекторов
СФ одобрил запрет наймодателям соцжилья привлекать коллекторов по долгам за ЖКУ
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон о запрете наймодателям социального жилья привлекать коллекторов к возврату долгов граждан за коммунальные услуги.
Сейчас управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, ресурсоснабжающая организация и другие организации не могут передавать долги физлиц коллекторам. Закон предусматривает расширение перечня лиц, которые не могут уступать право по возврату задолженности.
Согласно документу, наймодатель жилья по договору социального найма, найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда не вправе уступать право (требование) по возврату просроченной задолженности физических лиц по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам, в том числе кредитным организациям или лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности физлиц.
Кроме того, если наймодатель жилья попытается продать коммунальные долги коллекторам, эти сделки будут признаваться ничтожными.
Для случаев, когда наймодатель социального жилья меняется, законом, также вводится право нового наймодателя жилья по договору социального найма, по договорам найма жилищного фонда социального использования и найма государственного или муниципального жилищного фонда, требовать от нанимателя погашения долга за услуги ЖКХ.
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